ХК "Автомобилист" отменил матч 3 января из-за заболевших игроков

Отменён матч "шофёров" с ХК "Йокерит". Фото: ХК "Автомобилист"

Несколько игроков ХК "Автомобилист" сдали положительный тест на коронавирус. Из-за этого отменён матч с финским "Йокеритом" 3 января.

Игра состоится в другой день, дата пока не известна.

"В связи с переводом части игроков хоккейного клуба "Автомобилист" на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены, матч № 540 "Йокерит" – "Автомобилист", запланированный на 3 января 2022 года, не состоится", – сообщили в пресс-службе ХК "Автомобилист".

ПЦР-тесты сдавались в рамках подготовки "шофёров" к первой в 2022 году выездной серии. Имена заболевших хоккеистов не называются.