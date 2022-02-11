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11 февраля 2022, 11:55

Российские хоккеисты обыграли сборную Дании на Олимпиаде в Пекине

хоккей

Это стало второй победой российской хоккейной команды на зимней Олимпиаде в Пекине. Фото: сайт Олимпийского комитета России

Сборная России по хоккею одержала вторую победу в рамках олимпийского турнира в Пекине. Российские спортсмены обыграли команду Дании со счётом 2:0.

Шайбы в ворота датчан забросили Павел Карнаухов на 29-й минуте и Кирилл Семёнов на 60-й.

Отметим, что это стало второй победой российской хоккейной команды на зимней Олимпиаде в Пекине. Два дня назад, 9 февраля, Россия обыграла Швейцарию в стартовом матче Олимпиады со счётом 1:0. Единственную шайбу на 20-й минуте забросил Антон Слепышев.

По результатам двух матчей российская сборная по хоккею вырвалась на первое место с шестью очками в группе B. Дания также состоит в группе B и находится на втором месте с тремя очками. Далее идут команды Чехии и Швейцарии.

Встреча второго тура между сборными Чехии и Швейцарии состоится в 11:40 по московскому времени. Если чехи не одержат победу в основное время, российская сборная досрочно выйдет в 1/4 финала Олимпиады.

Областная газета Свердловской области

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