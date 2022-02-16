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16 февраля 2022, 13:22

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и прошла в полуфинал Олимпиады

Хоккей

Первая шайба была забита на 14-й минуте матча Вадимом Шипачевым. Фото: кадр из прямой трансляции матча

Российская хоккейная сборная обыграла команду Дании в четвертьфинале олимпийского состязания со счётом 3:1. Отечественные хоккеисты прошли в полуфинал.

Первая шайба была забита на 14-й минуте матча Вадимом Шипачевым. Во втором периоде Франс Нильсен сравнял счёт, однако уже на 35-й минуте матча Никита Нестеров вновь вывел российскую команду вперёд. Под конец матча, на 56-й минуте, Вячеслав Войнов забил третью шайбу в ворота датчан, увеличив разрыв.

Россия проведёт полуфинальный матч 18 февраля, время игры ещё не известно. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся именно с ними.

Областная газета Свердловской области

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