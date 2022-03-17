«Поживём ещё»: «Горняк» продлил серию 1/4 финала ВХЛ против «Югры»

Фото: Пресс-служба "Горняка"

Хоккейный клуб "Горняк-УГМК" продлил серию 1/4 финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) против "Югры". После трёх проигранных матчей верхнепышмницы одержали победу в четвёртом матче и перевели серию в Ханты-Мансийск.

В Верхнюю Пышму команды приехали при счёте 2:0 в пользу "Югры": действующий чемпион турнира одержал на своём льду две победы, но при этом "Горняк" дал бой более опытному сопернику (хозяева выиграли 5:4 и 3:1). Стоит отметить, что фарм-клуб "Автомобилиста" имеет один из самых молодых составов в ВХЛ. К примеру, в верхнепышминской команде четыре игрока 1997 года рождения, все остальные - моложе. А у той же "Югры" есть хоккеисты, которые родились в 1980-х.

В Верхней Пышме две встречи получились ещё более упорными. "Горняк", при большой поддержке своих фанатов, мог победить и в третьей игре серии. По ходу матча свердловской команде удалось трижды отыграться и перевести дело в овертайм, но в дополнительное время "Югра" всё же сумела одержать победу - 4:3. В четвёртой игре серии, когда поражение означало для "Горняка" завершение сезона, верхнепышминцы порадовали своих болельщиков. Команды по очереди выходили вперёд, и, как и днём ранее, основного времени им не хватило. Но в этот раз "Горняк" оказался сильнее: лучший бомбардир команды Денис Еркин поставил финальную точку в этом матче - 4:3.

- У меня два слова - поживём ещё. Ребята всё понимают – приятно играть при таком количестве болельщиков дома. Ребята хотели проявить себя, показать себя, показать, что мы команда. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Едем дальше сражаться, - сказал после матча главный тренер "Горняка" Алексей Алексеев.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу "Югры". Теперь команды будут проводить по одной игре в каждом из городов до того момента, пока одна из команд не одержит четвёртую победу. Следующий матч пройдёт в Ханты-Манскийске в субботу, 19 марта, в 17:00 по уральскому времени. "Горняк" по-прежнему не имеет права на ошибку. В случае победы свердловской команды в пятой игре серия вновь переместится в Верхнюю Пышму и команды проведут шестую игру 22 марта. Если же после шести матчей счёт в серии будет 3:3, то решающая игра состоится в Ханты-Мансийске 25 марта.