Россию лишили права принимать чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Решение о новом месте проведения турнира будет принято во второй половине мая. Фото: сайт Международной федерации хоккея

Международная федерация хоккея (IIHF) отказала России в праве принимать в 2023 году чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новое место проведения турнира будет определено во второй половине мая.

Решение об отмене проведения ЧМ в Санкт-Петербурге было принято в ходе последней встречи совета Международной федерации хоккея в Цюрихе.

"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением об отмене молодёжного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц", — сообщили в Международной федерации хоккея.

Кроме того, ранее совет IIHF отстранил российские клубы и сборные от участия в хоккейных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на неопределённый срок. Как сообщается на сайте организации новое место для проведения чемпионата в 2023 году будет выбрано в период с 13 по 29 мая, во время чемпионата мира по хоккею в Финляндии.