Командное фото «СВ Металл» в Екатеринбурге с главным трофеем Ночной футбольной лиги. Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбургский хоккейный клуб «СВ Металл» одержал победу в самом престижном дивизионе Ночной хоккейной лиги – «Любители 40+». Помимо трофея и золотых медалей коллектив получил грант в размере 100 миллионов рублей на строительство новой хоккейной арены в Екатеринбурге.

«СВ Металл» уверенно прошел групповой этап, заняв первое место и пробившись в плей-офф. В прошлом году команде не хватило совсем немного, чтобы пробиться в финал соревнований и побороться за главный приз. Екатеринбуржцы усилили состав, и в этом сезоне плей-офф провели уверенно. В 1/4 финала «СВ Металл» разобрался с череповецким клубом «Синтезгрупп»: интересно, что именно в этом матче екатеринбуржцы пропустили единственную шайбу в плей-офф – 5:1. Полуфинальный поединок против «Вольфрама» из поселка Восток получился напряженным, но «СВ Металл» сумел добыть победу, а вместе с ней и выход в финал – 2:0.

Фото: Полина Зиновьева

Решающую игру екатеринбургская команда проводила против казанского клуба «Итиль». Хоккеистам «СВ Металла» удалось забросить две шайбы во втором периоде, что помогло им одержать победу (2:0) и завоевать главный трофей турнира – Кубок Крутова.

Накануне команда вернулась в Екатеринбург. В аэропорту хоккеистов встречали родственники и болельщики, которые одарили капитана команды «СВ Металла» Артема Веприцкого, вышедшего с кубком, а также всю остальную команду громкими аплодисментами.

Фото: Полина Зиновьева

– Мы, конечно, мечтали об этом, стремились. Работали целый год очень слаженно. Если честно, были сомнения. Все-таки наш регион уже три раза выигрывал Ночную хоккейную лигу в самом престижном дивизионе. Но все эти сомнения остались в прошлом – мы чемпионы. По сравнению с прошлым сезоном произошли некоторые изменения в составе, добавились новые игроки. Ну, и отмечу работу нашего тренерского штаба – люди вкладывают в команду всю душу, – рассказал «Областной газете» Артем Веприцкий.

Фото: Полина Зиновьева

– У нас на протяжении сезона сложился очень крепкий коллектив, и это не просто дежурные слова. В Сочи, конечно, волнение присутствовало, все-таки решающие игры предстояли. Но после первого матча напряжение спало, почувствовали себя уверенно. Парни показали качественную игру, что особенно приятно. В плей-офф мы пропустили всего одну шайбу, мы очень много работали над обороной. Это самая важная часть игры. Надо отдать должное парням: принимали шайбы на себя, страховали друг друга, бились за команду. Глаза горели, желание было фантастическое, – отметил главный тренер «СВ Металл» Сергей Фертиков.

В церемонии награждения команды «СВ Металл» в Сочи принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, который присутствовал на финальной игре Ночной хоккейной лиги.

Фото: Полина Зиновьева

– Хоккей – часть нашей истории, я горжусь, что рядом со мной сегодня великие хоккеисты. Атмосфера просто фантастическая, энергетика матча завораживает. Самим хочется выйти на площадку. Конечно, проект развивается: все больше и больше команд принимает участие, в этому году – рекордное количество. Более 21 тысячи участников, более 1 100 команд из 75 регионов. Это говорит о том, что проект – живой, он нужен, как никогда. Хоккей объединяет, дает возможность быть вместе, быть единой командой, – сказал Олег Матыцин.

Справка Команда «СВ Металл», выступающая в дивизионе «Любители 40+», создана в 2016 году. В 2020 году команда выиграла региональный отбор и должна была выступить на фестивале в Сочи, однако из-за пандемии коронавируса финальные игры не проводились. В прошлом году «СВ Металл» вновь стал лучшим в Свердловской области, но на всероссийском фестивале в Сочи в тройку призеров попасть не сумел. Зато с третьей попытки екатеринбургский коллектив все же сумел добраться до главного трофея в 2022 году. – Если в первом для себя сезоне «СВ Металл» проиграл все 15 матчей на региональном этапе, то в этом году команда добилась 15 побед, а следом выиграла все матчи и в финальном этапе. Хочется прояснить один момент: в прошлом году в Сочи Кубок Надежды также выиграла команда «СВ Металл». Но эта команда не имеет ничего общего, кроме названия, с той, что победила в этом году в главном дивизионе – «Любители 40+». Лига Надежды и Лига Мечты – дивизионы, в которых могут принимать участие хоккеисты старше 18 лет, а главный трофей Ночной хоккейной лиги и грант на 100 миллионов разыгрывается только в дивизионе «Любители 40+», где выступают игроки старше 40 лет, – пояснил представитель Ночной хоккейной лиги в Свердловской области Дмитрий Ушаков.

Другие победители «СВ Металл» – четвертая команда Свердловской области, победившая в главном дивизионе Ночной хоккейной лиги. В 2014 году трофей завоевала команда «Неоплан», потратившая грант на строительство «Дацюк Арены». В 2016 году триумфаторами стали хоккеисты «Авто»: их грант ушел на строительство «Арены «Авто» в микрорайоне Солнечный. В 2019 году третий трофей в Екатеринбург привезли хоккеисты «Скон-Урала», по словам Дмитрия Ушакова, вопрос со строительством арены на их грант пока не решен. Хоккеисты команды «СВ Металл» встретятся с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, где выскажут свои пожелания о постройке новой хоккейной арены в Екатеринбурге.