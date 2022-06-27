Лучшим сэйвом сезона КХЛ признала действие вратаря «Автомобилиста»

Владимир Галкин – № 1. Теперь не только в «Автомобилисте», но и во всей лиге. Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала ролик с десяткой лучших сэйвов сезона 2021–2022. Самым невероятным признано спасение своих ворот голкипером екатеринбургского «Автомобилиста» Владимиром Галкиным.

Сэйв сезона был совершен 1 октября 2021 года во встрече регулярного чемпионата, в которой «Автомобилист» на выезде играл с магнитогорским «Металлургом».

За 7 минут до конца матча магнитогорцы при счете 3:2 в свою пользу вошли в зону гостей по левому флангу, и Филипп Майе сделал передачу на Николая Голдобина, который накатывался на ворота с другого фланга. Владимир Галкин стал смещаться налево, но тут защитник екатеринбуржцев Захар Арзамасцев, пытаясь перехватить шайбу, направил ее в сторону своих ворот – в тот самый угол, из которого Галкин уходил…

Продолжая по инерции двигаться налево, голкипер сумел вскинуть клюшку вправо и отразил шайбу, после чего накрыл ее ловушкой.

Это спасение было признано сначала сэйвом недели, потом – регулярного чемпионата, а теперь – и всего сезона.

Владимиру Галкину 22 года. Он уроженец Копейска (Челябинская область), но с подросткового возраста живет в Екатеринбурге. В сезоне 2018–2019, выступая за молодежную команду «Авто», он стал серебряным призером Кубка Харламова и самым ценным игроком плей-офф МХЛ. Во взрослой команде – с января 2020 года. В минувшем сезоне сыграл 26 матчей, в которых пропустил 61 гол (в среднем – 2,77 гола за встречу). Голкипер отразил 91,8 процента бросков, нанесенных по воротам екатеринбуржцев.