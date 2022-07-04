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Спорт / Хоккей
4 июля 2022, 12:55

"Автомобилист" продлил контракт с Анатолием Голышевым на два года

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" объявил о подписании нового контракта с нападающим Анатолием Голышевым. Форвард продолжит свое выступление в Екатеринбурге.

"Автомобилист" заключил новый односторонний контракт с 27-летним нападающим Анатолием Голышевым. Воспитанник нашего клуба продолжит играть в Екатеринбурге, новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года", — говорится в заявлении клуба.

В "Автомобилисте" Голышев выступал с 2013 года. Он является лучшим бомбардиром екатеринбургской команды в Континентальной хоккейной лиге: на его счету 409 матчей и 222 набранных очка – 110 голов и 112 результативных передач. Прошлый сезон Анатолий провел в США, где пытался закрепиться в НХЛ, однако уже в конце сезона вернулся в Екатеринбург и провел несколько матчей за "Автомобилист". 

Областная газета Свердловской области

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