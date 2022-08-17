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Спорт / Хоккей
17 августа 2022, 17:27

"Автомобилист" потерпел первое поражение на предсезонном турнире в Нур-Султане

ХК "Автомобилист"

"Шоферы" пропустили оба гола в первом периоде. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Во втором туре Кубка президента Казахстана, который проходит в Нур-Султане, хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" проиграли магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2.

"Шоферы" пропустили оба гола в первом периоде: на третьей минуте и за три с небольшим минуты до перерыва. Отыграть одну шайбу (это сделал Василий Филяев) удалось спустя три минуты после начала второго периода.

"Автомобилист" потерпел первое поражение на турнире, а "Металлург" одержал вторую победу.

В третьем (последнем) туре екатеринбуржцы сыграют с "Нефтехимиком". Матч состоится в пятницу, 19 августа.

Областная газета Свердловской области

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