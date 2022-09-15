Капитан «Автомобилиста» жестко отомстил бывшей

Сергей Широков – первый игрок КХЛ, сделавший хэт-трики за четыре разные команды: «Авангард» (сезон 2014–15), СКА (2017–18), «Спартак» (2021–22) и «Автомобилист» (2022–23) Фото: Владимир Васильев

В шестом для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл московский «Спартак» со счетом 4:1. Героем встречи стал капитан екатеринбуржцев Сергей ШИРОКОВ, который предыдущие два сезона провел в составе москвичей, но не договорился с ними о новом контракте и перебрался на Урал.

«Спартак» приехал в Екатеринбург в статусе второй команды Западной конференции. Он имел 9 очков – на два больше, чем у «Автомобилиста», который лидировал на «Востоке». Начало матча прошло в соответствии с этим фактом: москвичи доминировали и на 16-й минуте конвертировали свое преимущество в забитый гол: Андрей Локтионов реализовал совершенно неоправданное удаление Павла Куликова.

И вот тут начался час (или, скорее, сорокаминутка) Сергея Широкова… На 19-й минуте капитан «шоферов» оказался расторопнее всех на пятачке «Спартака»: подхватил «ничейную» шайбу и броском с пары метров сравнял счет.

Второй период, казалось, пройдет без забитых голов: чудеса творили голкиперы обеих команд – спартаковец Алексей Красиков и автомобилист Владимир Галкин, который уже прочно стал первым номером во вратарской бригаде екатеринбуржцев (он сыграл четыре полных матча, а еще в одном вышел на замену). Но за шесть секунд до перерыва (!), понимая, что времени на розыгрыш уже нет, Сергей Широков решился на бросок с нулевого угла. Шайба попала в штангу, отскочила в спину Красикова, а от нее – в ворота. 2:1!

В середине третьего периода преимущество «Автомобилиста» выросло до двух голов. Степан Хрипунов в чужой зоне отобрал шайбу у зазевавшегося экс-«шофера» Захара Арзамасцева и с разворота отправил ее в сетку.

Пытаясь спастись, «Спартак» на последней минуте заменил голкипера на шестого полевого игрока, но только усугубил свое положение. Все тот же Широков буквально выцарапал шайбу у защитника москвичей, протащил ее до чужой зоны и с синей линии в борьбе с соперником отправил в пустые ворота. Это был первый хэт-трик игроков «Автомобилиста» в нынешнем сезоне.

Екатеринбуржцы выиграли четвертый домашний матч подряд, набрали 9 очков и сохранили за собой первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Следующий матч «Автомобилиста» состоится сегодня, 16 сентября. Это будет битва лидеров «Востока». В Екатеринбург приедет новосибирская «Сибирь», которая сейчас так же, как и «шоферы», имеет 9 очков и уступает нашей команде лишь по дополнительным показателям. Особую пикантность этому противостоянию придает тот факт, что наставники команд – Николай Заварухин и Андрей Мартемьянов – когда-то работали вместе в тренерском штабе «Автомобилиста», потом Заварухин ушел в «Сибирь», обыграл с нею екатеринбуржцев в плей-офф Кубка Гагарина, после чего вернулся в столицу Урала, а обезглавленный сибирский клуб пригласил к себе Мартемьянова…

Сергей Широков Амплуа: Крайний нападающий Место рождения: город Озёры (Московская область) Дата рождения: 10 марта 1986 года (36 лет) Главные достижения: олимпийский чемпион 2018 года двукратный чемпион мира (2012, 2014) обладатель Кубка Гагарина (2017) Предыдущие клубы: ЦСКА (Москва) «Ванкувер кэнакс» (НХЛ) «Авангард» (Омск) СКА (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) В «Автомобилисте»: первый сезон (контракт заключен на 2 года)

Фото: Владимир Васильев

Этот снимок «ОГ» уже публиковала – в номере за 6 сентября. Теперь есть повод сделать это еще раз. Гол, запечатленный на фотографии, КХЛ признала лучшим в лиге на старте нынешнего сезона. Шайба была заброшена в матче «Автомобилист» – «Локомотив» (Ярославль) второй тройкой «шоферов»: Кертис Волк вошел в зону гостей по правому краю, выдал шикарный пас через всю зону на Олега Ли, а тот, вытянув на себя голкипера, отпасовал на Брукса Мэйсека, которому оставалось лишь попасть в пустой угол ворот.