"Автомобилист" в Екатеринбурге разгромил "Куньлунь"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал очередную домашнюю победу в КХЛ. "Шоферы" крупно обыграли "Куньлунь" - 6:1.

Китайскую команду хватило только на 10 минут первого периода. Затем игроки "Куньлунь" получили два удаления, за что были наказаны: шайбы на свой счёт записали Брукс Мэйсек и Ник Эберт. Гости ответили голом в большинстве в самой концовке первого периода, но на этом интрига в матче закончилась. Во втором и третьем периодах "Автомобилист" доминировал на льду и отличился по два раза в каждом игровом отрезке. Во второй двадцатиминутке дублем отметился Сергей Широков, а в третьей голы на свой счёт записали Кертис Волк и Георгий Белоусов, вернувшийся в состав после травмы. "Автомобилист" забросил пять шайб в большинстве, подтвердив статус лучшей команды лиги в этом компоненте. Как итог - 6:1 в пользу "шоферов".

Следующий матч "Автомобилист" проведет в четверг. Екатеринбуржцы примут казанский "Ак Барс".