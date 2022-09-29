"Автомобилист" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" по-прежнему остается командой, которая ни разу не проиграла на своем льду. В очередном туре КХЛ "шоферы" в Екатеринбурге обыграли "Ак Барс" — 5:2.

В первом периоде команды взяли не самый высокий темп, не создавали много моментов у чужих ворот. Но "Автомобилисту" удалось использовать свои шансы почти на сто процентов. В концовке периода "шоферы" отличились дважды: сначала Патрис Кормье с передачи Александра Щемерова открыл счет в матче, а затем сработало первое звено. Стефан да Коста отдал на Сергея Широкова, тот покатил на Голышева, и Анатолий увеличил преимущество своей команды.

Во втором периоде екатеринбуржцы отличились еще раз. Ефим Гуркин вывел Виктора Неучева один на один с Тимуром Биляловым, и нападающий "Автомобилиста" забросил третью шайбу своей команды. Но "Ак Барс" не бросил играть и еще до перерыва сумел сократить отставание до минимума: шайбы на счету Вадима Шипачева и Станислава Галиева.

В третьем периоде обе команды имели возможности для того, чтобы отличиться, но здорово действовали голкиперы. В концовке встречи "Ак Барс" попытался отыграться, сняв вратаря, но "Автомобилист" дважды наказал соперника: отличились Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов. Таким образом, екатеринбуржцы одержали победу со счетом 5:2.