Голышева и Трямкина пригласили в Челябинск

За 10 сезонов в КХЛ форвард, получивший прозвище Толя-Гол, забросил 114 шайб. Фото: Васильев Владимир

27-летний нападающий Анатолий ГОЛЫШЕВ и 28-летний защитник Никита ТРЯМКИН включены в список участников «Матча звезд КХЛ», который пройдет 11 декабря в Челябинске.

В «Матче звезд» сыграют 44 хоккеиста. 16 из них выбрали болельщики, 12 – журналисты, а последние 16 вакансий лига заполнила сама.

Болельщики проигнорировали «шоферов» полностью, а вот пресса и КХЛ включили в состав команды дивизиона Харламова по одному екатеринбуржцу.

Анатолий Голышев родился в Перми, однако еще в подростковом возрасте переехал в Екатеринбург. Играл за молодежную команду «Авто», с 2013-го стал привлекаться к матчам взрослой команды. Участие в предстоящем «Матче звезд» ему обеспечило голосование журналистов, аккредитованных КХЛ.

Никита Трямкин – коренной екатеринбуржец. За «Автомобилист» выступает с 2012 года. Приглашение в Челябинск получил от лиги.

Оба хоккеиста в КХЛ играли только за «шоферов», оба проводят в команде десятый сезон.

И тот, и другой уже принимали участие в «Матчах звезд», причем оба – по два раза: Голышев – в 2016-м и 2017 годах, Трямкин – в 2018-м и 2019-м.

КСТАТИ Арена «Трактор», где пройдет «Матч звезд КХЛ», носит имя Валерия Белоусова – легенды челябинского хоккея, который внес огромный вклад в успехи «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», – сначала как игрок, а потом как тренер. Но Валерий Белоусов и для Свердловской области далеко не чужой. Он родился в Новоуральске, там же начал заниматься хоккеем, а его первыми командами мастеров были новоуральский «Кедр» и нижнетагильский «Спутник», за которые он отыграл 7 лет.

Участие игроков «Автомобилиста» в «Матчах звезд КХЛ» Впервые хоккеист «Автомобилиста» сыграл в «Матче звезд» в 2014 году. С той поры в этих шоу участвует хотя бы один «шофер». Рекорд по численности екатеринбургской «диаспоры» был установлен в 2019 году: тогда на мероприятие получили приглашение сразу четыре игрока нашей команды. 2014 – Фёдор Малыхин (нап.) 2015 – Якуб Коварж (вр.) 2016 – Анатолий Голышев (нап.) 2017 – Анатолий Голышев (нап.) 2018 – Никита Трямкин (защ.) 2019 – Якуб Коварж (вр.), Никита Трямкин (защ.), Найджел Доус (нап.), Стефан да Коста (нап.) 2020 – Якуб Коварж (вр.), Найджел Доус (нап.) 2021 – «Матч звезд» не состоялся Всего в «Матчах звезд» играли 6 «шоферов» – один вратарь, один защитник и четыре форварда. Чаще всего из игроков «Автомобилиста» на эти мероприятия приглашали чешского вратаря Якуба Коваржа и нападающего Анатолия Голышева (каждого – по 3 раза).