Победная серия "Автомобилиста" прервалась, но очковая продолжилась

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 34-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проиграл в Уфе "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3 (в овертайме). "Шоферы" получили одно очко, благодаря чему сохранили лидерство на Востоке.

Больше получаса команды отыграли без голов. Зато в концовке второго периода в течение двух минут — с 35-й по 37-ю — зрители увидели сразу 3 гола. Сначала хозяева льда сумели реализовать большинство (31-я шайба "Автомобилиста", пропущенная при игре в меньшинстве). Затем — уже в следующей смене — екатеринбуржцы отыгрались (отличился защитник Сергей Зборовский). Но еще через полминуты хозяева опять вышли вперед.

В начале третьего периода екатеринбуржцы сравняли счет. Шайбу забросил Даниил Тарасов, только-только перешедший в "Автомобилист". Больше в основное время голов не было, а в овертайме "шоферы" остались в меньшинстве и не устояли.

"Автомобилист" проиграл после семи побед подряд. "Салават Юлаев" выиграл после шести поражений кряду. Тем не менее, екатеринбуржцы набрали одно очко (всего их теперь 49) и сохранили лидерство на Востоке.

Следующий поединок "шоферы" проведут 28 ноября в Екатеринбурге. Наша команда сыграет с "Барысом".