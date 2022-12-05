Шведская стенка

По коэффициенту надежности Юхан Маттсон входит в пятерку лучших голкиперов КХЛ: в среднем за матч швед пропускает всего лишь 1,77 гола. Фото: Владимир Васильев

В минувший уик-энд лидер Восточной конференции КХЛ – екатеринбургский «Автомобилист» – выиграл два выездных матча. Сначала «шоферы» одолели астанинский «Барыс» (2:0), а потом – магнитогорский «Металлург» (2:1). Героем поединков стал 30-летний шведский вратарь Юхан МАТТССОН, который отразил 98 процентов бросков, нанесенных по его воротам.

Второй «сухарь»

В 36-м для себя матче чемпионата «Автомобилист» выиграл в Астане у «Барыса» – 2:0 (0:0; 1:0; 1:0).

Это была четвертая встреча команд в нынешнем сезоне, и в третий раз соперники сыграли со счетом 2:0 (один раз так выиграл «Барыс», дважды – «Автомобилист»). Еще один поединок закончился со счетом 4:3 в пользу уральцев.

Голы у гостей забили Павел Куликов (он отличился во втором матче подряд) и Брукс Мэйсек. Канадец с казахским паспортом забросил уже 25-ю шайбу в сезоне. Это личный рекорд форварда, который продолжает лидировать в списке лучших снайперов лиги.

«Автомобилист» победил с сухим счетом во второй раз в сезоне, и вновь – с Юханом Маттссоном в воротах. В Астане швед отразил 27 бросков.

Забить Маттссону может только сам Маттссон

В воскресенье в Магнитогорске состоялась битва лидеров Востока: «Автомобилист» (53 очка, 1 место) против «Металлурга» (52 очка, 2 место). В упорнейшей борьбе победили «шоферы» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Перед началом игры сухая серия Юхана Маттссона насчитывала почти 108 минут. Но в Магнитогорске она прервалась уже через 55 секунд, причем довольно курьезным образом: пресекая попытку челябинца Максима Карпова добить шайбу с линии ворот, швед сам же неловким движением своей клюшки отправил ее в сетку… К счастью для екатеринбуржцев, это не выбило вратаря из колеи, и за оставшиеся 59 минут он больше не пропустил ни разу.

«Автомобилист» сравнял счет еще до первого перерыва. Защитник «Металлурга» Джош Карри возле своих ворот отдал пас партнеру, но неточно: шайба угодила в конек и отскочила к Андрею Обидину, а тот не промахнулся. Редкий в хоккее случай, когда у автора гола нет ни одного ассистента.

На 17-й минуте второго периода «Автомобилист» вышел вперед: отличился Даниил Тарасов, недавно перешедший к «шоферам» из «Ак Барса». Это уже вторая шайба 31-летнего форварда в четырех матчах за екатеринбургский клуб (за казанский клуб он в 11 встречах забил всего один раз). А передачу Тарасову сделал Стефан да Коста, который благодаря этому вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги: у него теперь 40 очков (12+28) – на очко больше, чем у Брукса Мэйсека (25+14).

На исходе третьего периода судьба матча могла перевернуться: «шофер» Ник Эберт (недавно признанный лигой лучшим защитником ноября) заработал за колющий удар клюшкой большой штраф – 5 минут + удаление до конца встречи. Екатеринбуржцы в этом сезоне плохо играют в меньшинстве, но на сей раз они отбились. Вновь блеснул мастерством Юхан Маттссон. В этом поединке, как и в предыдущем (с «Барысом»), он отразил 27 бросков.

Повторение пройденного

После 37 сыгранных матчей «Автомобилист» занимает на Востоке первое место, имея в своем активе 55 очков (у ближайшего преследователя – «Металлурга» – на 3 балла меньше). В общей таблице лиги «шоферы» находятся на второй строчке: от лидирующего питерского СКА они отстают на 10 очков, но при этом имеют две игры в запасе.

В следующей встрече, которая состоится сегодня, 6 декабря, два уральских клуба опять сойдутся в очном поединке, но на сей раз – в Екатеринбурге. Это будет уже четвертая встреча команд в нынешнем сезоне. Из трех предыдущих «Автомобилист» две выиграл (4:3 и 2:1), а одну – проиграл (0:3). В обоих победных матчах ворота «шоферов» защищал Маттссон. А в проигранном – он заменил на 29-й минуте Игоря Бобкова, пропустившего три шайбы, и больше «сталевары» в тот вечер забить не смогли…