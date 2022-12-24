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24 декабря 2022, 18:59

«Автомобилист» впервые в сезоне проиграл три матча подряд

ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 42-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в Астане «Барысу» — 4:5 ( по буллитам).

Это был третий матч чемпионата КХЛ после паузы, и «шоферы» в третий раз проиграли. Столь неудачной серии в нынешнем чемпионате у команды еще не было.

Голы у гостей забили Анатолий Голышев, Денис Баранцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек. Для Мэйсека это уже 27-я шайба в сезоне, и ему осталась всего одна для повторения клубного рекорда результативности.

Поскольку поражение было только по буллитам, «Автомобилист» получил одно очко. Теперь их у команды 60, и она продолжает лидировать на Востоке. 

Следующий матч екатеринбуржцы проведут в понедельник, 26 декабря. В Уфе они сыграют с «Салаватом Юлаевым».

Областная газета Свердловской области

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