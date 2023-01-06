"Автомобилист" проиграл восьмой матч подряд, но все равно остался лидером Востока

"Автомобилист" провел гостевой матч в Челябинске. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 47-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции — екатеринбургский "Автомобилист" — проиграл в Челябинске местному "Трактору" 3:4 (по буллитам).

"Шоферы" впервые за последние восемь игр открыли счет — отличился Кертис Волк. Однако дальше события в матче пошли опять по негативному для екатеринбуржцев сценарию.

На 16 минуте уроженец Нижнего Тагила Никита Сошников, начинавший сезон в "Нью-Йорк Айлендерс", а сейчас играющий за "Трактор", сравнял счет, а в начале второго периода хозяева с интервалом в 95 секунд забили еще два гола.

Счет 3:1 продержался до последних минут матча. За 3:38 до сирены наставник "Автомобилиста" Николай Заварухин заменил вратаря Юхана Маттссона на шестого полевого игрока, и гости, играя в формате 6х5, сумели отыграться. Отличились Ник Эберт и Брукс Мэйсек, причем последний забросил свою шайбу за 12 секунд до сирены.

Овертайм команды отыграли без голов, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева.

"Автомобилист" проиграл восьмой матч подряд, но остался лидером Востока: у команды 63 очка. Ближайший преследователь — магнитогорский "Металлург" — имеет на очко меньше. Следующий матч "шоферы" сыграют в воскресенье, 8 января, в Омске с "Авангардом".