Операция «Реанимация»

Героем матча с «Динамо» стал вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков, отразивший 32 броска. Фото: Владимир Васильев.

В 54-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Этот результат позволил уральцам вернуться на первую строчку Восточной конференции: у команды столько же очков, сколько у новосибирской «Сибири», но дополнительные показатели – лучше.

Впервые за долгое время «Автомобилист» подошел к матчу с пустым списком травмированных. Вернулись в состав Кертис Волк и – главное – Брукс Мэйсек, лучший бомбардир не только команды, но и всего чемпионата КХЛ (свое возвращение канадский немец отметил очередным голом – уже 31‑м по счету в нынешнем сезоне).

В первом периоде была заброшена только одна шайба. Сделали это «шоферы». Олег Ли выиграл борьбу у борта и отдал пас Патрису Кормье. Тот бросил из правого круга вбрасывания, не забил, но покатился на добивание. Степан Хрипунов тем временем активно боролся на пятачке и не дал защитникам «Динамо» отброситься, а накатившийся Кормье добил шайбу в сетку.

На первой же минуте второго периода капитан уральцев Сергей Широков заработал двухминутное удаление, и «Динамо» в большинстве отыгралось – 1:1. Впрочем, равенство в счете продержалось всего 23 секунды.

Уже в следующей смене Брукс Мэйсек, подправив бросок Никиты Трямкина, опять вывел уральцев вперед. А на 35-й минуте «Автомобилист» удвоил свое преимущество. Джесси Блэкер бросил по воротам «Динамо», но попал в конек защитника. От того шайба отскочила к Олегу Ли, перед которым был пустой угол ворот – 3:1.

Это был приговор, поскольку «шоферы» в нынешнем сезоне, получив на своей площадке преимущество «+2», никому не проигрывали. Не удалось спастись и москвичам, хотя концовку матча они провели в формате 6×3.

Победа уральцев над «Динамо» стала первой с 2018 года.

«Автомобилист» набрал 70 очков, догнал по этому показателю «Сибирь» (которая до среды шла на первом месте), а по количеству побед в основное время обошел ее (по состоянию на утро четверга).

Следующий матч «шоферы» проведут сегодня, 27 января. На своей площадке они сыграют с «Нефтехимиком» (53 очка, 11-е – последнее – место на Востоке). В нынешнем сезоне команды встречались дважды: в Екатеринбурге победил «Автомобилист» – 4:3, а в Нижнекамске с таким же счетом верх взял «Нефтехимик».

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста»: – Вторая игра с «Динамо» за последнюю неделю (в Москве уральцы проиграли 0:3. – прим. «ОГ»). Команда вышла заряженная с самого начала. Ребята бились в каждом моменте. Не зря там и борьбы много было, и драки. 27 силовых приемов за игру, 21 блокированный бросок – это здорово.