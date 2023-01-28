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28 января 2023, 15:24

Матч "Автомобилиста" с челябинским "Трактором" посвятят уральскому року

  Марина Сапожникова
Хоккейный трактор

В Екатеринбурге состоится рок-матч. Фото: Александр Лакедемонский

3 февраля хоккейный клуб "Автомобилист" сыграет в Екатеринбурге с челябинским "Трактором". Организаторы сообщают, что болельщики смогут окунуться в атмосферу рок-концерта.

Болельщиков ждет выступление популярного рок-исполнителя, имя которого организаторы пока не разглашают. В пресс-службе ХК "Автомобилист" "Областной газете" рассказали, что пока не могут раскрыть все секреты предстоящего мероприятия, но сюрпризов зрителям приготовили много.

В клубе добавили, что хоккей является одной из визитных карточек города, а рок-музыка — частью культурной истории уральской столицы. Поэтому решили провести матч, посвященный уральскому року. Екатеринбург известен как родина многих популярных российских рок-групп: "Чайф", "Агата Кристи", "Наутилус Помпилиус", "Смысловые Галлюцинации". 

Билеты на рок-матч, а также на другие игры домашней серии можно купить уже сегодня. Продажа началась на официальном сайте клуба. А с 29 января билеты появятся и в кассах КРК "Уралец" (время работы касс: с 11:00 до 20:00).

▪️ 3 февраля. "Автомобилист" — "Трактор". Начало в 19:00.

▪️ 7 февраля. "Автомобилист" — "Витязь". Начало в 19:00.

▪️ 9 февраля. "Автомобилист" — "СКА". Начало в 19:00.

▪️ 11 февраля. "Автомобилист" — "Динамо-Минск". Начало в 17:00.

Ранее сообщалось о том, что в Сысерти в рамках проекта "Студеный лед" спортсмены сыграли в хоккей на реке.

Областная газета Свердловской области

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