Кубок Гагарина приехал на смотрины

Переносят Кубок Гагарина минимум два человека и исключительно в перчатках. Фото: Пресс-служба компании «Ростелеком»

То, чего никак не могут сделать игроки екатеринбургского «Автомобилиста», сделали сама Континентальная хоккейная лига и компания «Ростелеком»: на Средний Урал доставлен главный приз КХЛ – Кубок Гагарина. Трофей совершит своеобразные гастроли по четырем городам области, в которых он будет выставлен на всеобщее обозрение.

«Ростелеком» с 2015 года является телекоммуникационным партнером КХЛ, и с того же времени компания и лига совместно организуют туры Кубка Гагарина по городам России. Нынешняя «гастроль» – восьмая по счету. Но для Среднего Урала – первая.

Кубок Гагарина прибыл в Свердловскую область самолетом вчера ночью. В ближайшие четыре дня трофей побывает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске (график – см. в таблице). Приз будет экспонироваться на крупных площадках этих городов, где любители хоккея смогут не только посмотреть на трофей вблизи, но и сфотографироваться с ним.

Кубок передвигается по стране в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении и в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозка по земле производится на автомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной.

Будем надеяться, что Кубку Гагарина на Среднем Урале понравится. И весной он приедет сюда на постоянное жительство – игроки «Автомобилиста» приложат для этого все усилия :)

Досье Кубок Гагарина – приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Назван в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина .

– приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Назван в честь первого космонавта планеты . Трофей изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На лицевую сторону нанесен портрет Гагарина в скафандре и летящая комета. С другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются названия команд, завоевавших трофей.

Масса кубка – 26 кг 800 граммов, высота – 84,5 см.

Автор – ювелир Владимир Майзель, член Союза художников России.

Тур Кубка Гагарина по городам Свердловской области 1 февраля. Нижний Тагил. ТРЦ «Depo». 18:00–20:00.

2 февраля. Каменск-Уральский. «Каменск-Арена». 14:00–17:00.

3 февраля. Первоуральск. Инновационный культурный центр. 14:00–16:30.

4 февраля. Екатеринбург. ТРЦ «Veer Mall». 14:00–19:00.