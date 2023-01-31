Кубок Гагарина приехал на смотрины

То, чего никак не могут сделать игроки екатеринбургского «Автомобилиста», сделали сама Континентальная хоккейная лига и компания «Ростелеком»: на Средний Урал доставлен главный приз КХЛ – Кубок Гагарина. Трофей совершит своеобразные гастроли по четырем городам области, в которых он будет выставлен на всеобщее обозрение.
«Ростелеком» с 2015 года является телекоммуникационным партнером КХЛ, и с того же времени компания и лига совместно организуют туры Кубка Гагарина по городам России. Нынешняя «гастроль» – восьмая по счету. Но для Среднего Урала – первая.
Кубок Гагарина прибыл в Свердловскую область самолетом вчера ночью. В ближайшие четыре дня трофей побывает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске (график – см. в таблице). Приз будет экспонироваться на крупных площадках этих городов, где любители хоккея смогут не только посмотреть на трофей вблизи, но и сфотографироваться с ним.
Кубок передвигается по стране в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении и в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозка по земле производится на автомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной.
Будем надеяться, что Кубку Гагарина на Среднем Урале понравится. И весной он приедет сюда на постоянное жительство – игроки «Автомобилиста» приложат для этого все усилия :)
Досье
- Кубок Гагарина – приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Назван в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
- Трофей изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На лицевую сторону нанесен портрет Гагарина в скафандре и летящая комета. С другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются названия команд, завоевавших трофей.
- Масса кубка – 26 кг 800 граммов, высота – 84,5 см.
- Автор – ювелир Владимир Майзель, член Союза художников России.
Тур Кубка Гагарина по городам Свердловской области
- 1 февраля. Нижний Тагил. ТРЦ «Depo». 18:00–20:00.
- 2 февраля. Каменск-Уральский. «Каменск-Арена». 14:00–17:00.
- 3 февраля. Первоуральск. Инновационный культурный центр. 14:00–16:30.
- 4 февраля. Екатеринбург. ТРЦ «Veer Mall». 14:00–19:00.
- Опубликовано в №22 от 01.02.2023