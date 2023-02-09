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9 февраля 2023, 21:57

"Автомобилист" утратил теневое лидерство на Востоке

Матч

"Автомобилист" проиграл питерскому СКА — 2:5. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 60-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проиграл лидеру сезона — питерскому СКА — со счетом 2:5 (0:0, 2:2, 0:3).

Ключевыми в этом матче стали события последних двух минут второго периода. К 39-й минуте счет был 1:1. Эберт забил у "Автомобилиста", СКА отыгрался. На 39-й минуте был удален Кертис Волк. "Шоферы" остались в меньшинстве, но сумели выйти вперед (отличился Патрис Кормье). За минуту до конца они схлопотали еще одно удаление, оставшись втроем против пяти. Защищались в целом неплохо, но за секунду до конца периода все же пропустили — и, видимо, морально сломались: третий период был проигран разгромно — 0:3.

Проиграв, "Автомобилист" утратил теневое лидерство на Востоке. Теперь он и по набранным, и по потерянным очкам — третий.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут в субботу, 11 февраля. На своей площадке они сыграют с минским "Динамо" (63 очка, 7 место на Западе).

Областная газета Свердловской области

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