"Автомобилист" проиграл первый матч дальневосточного турне

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел поражение в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. "Шоферы" в Хабаровске уступили "Амуру" — 2:3.

Екатеринбуржцы отправились в одну из самых сложных выездных серий сезона. В течение недели "Автомобилист" должен провести четыре матча на Дальнем Востоке: по два с хабаровским "Амуром" и владивостокским "Адмиралом".

В первой игре этого турне набрать очки команда Николая Заварухина не сумела. "Шоферы" дважды проигрывали в счете, но дважды находили в себе силы отыгрываться: в составе екатеринбургской команды отличились Анатолий Голышев и Алексей Макеев. Но хозяева все же сумели вырвать победу в основное время и избежать овертайма: решающую шайбу на свой счет записал Руслан Педан. Интересно, что в составе "Амура" две голевые передачи отдал экс-игрок "Автомобилиста" Станислав Бочаров.

16 февраля команды проведут повторную встречу, после чего "Автомобилист" переберется во Владивосток, где 18 и 19 февраля сыграет с "Адмиралом". На данный момент екатеринбургский коллектив располагается на четвертой строчке в Восточной конференции, отставая от лидирующего "Ак Барса" на четыре очка.