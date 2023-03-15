"Автомобилист" выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

"Автомобилист" уступил магнитогорскому "Металлургу". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке проиграл магнитогорскому "Металлургу" седьмой, решающий, матч первого раунда Кубка Гагарина — 3:4 (в овертайме).

Первый период сложился для "шоферов" неудачно: на 6-й минуте они пропустили гол в меньшинстве, а за 6 секунд до перерыва получили право на буллит, но Георгий Белоусов реализовать его не смог.

Зато во второй двадцатиминутке хозяева не только сравняли счет, но и вышли вперед: отличились Ник Эберт (на 23-й минуте) и Сергей Широков (на 32-й). Второй гол был забит в большинстве. На 42-й минуте екатеринбуржцы забили третью шайбу. Это сделал Алексей Макеев, и тоже в большинстве.

Счет 3:1 выглядел приговором для гостей, поскольку в этом сезоне две шайбы в третьем периоде у "Автомобилиста" никто не отыгрывал. Но "Магнитка" сделала невозможное, забив на 54-й и 56-й минутах.

Матч перешел в овертайм, а там "шоферы" в плей-офф играют из рук вон плохо: из 11 предыдущих матчей, где потребовалось дополнительное время, екатеринбуржцы проиграли 10. Вот и на сей раз хозяева продержались только 9 минут.

"Автомобилист" проиграл матч 3:4, а с ним и всю серию с таким же счетом. "Шоферы" в восьмой раз в истории не смогли преодолеть барьер первого раунда.