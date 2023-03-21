Не «Автомобилистом» единым

В четырех матчах серии из пяти команды смогли выявить победителя только в овертайме. Фото: Пресс-служба «Горняка»

Сегодня в Верхней Пышме состоится шестой матч четвертьфинальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Местный «Горняк-УГМК» на своем льду примет новокузнецкий «Металлург».

Второй год подряд «Горняк» остается самой «живучей» командой системы «Автомобилиста». Основной состав клуба на прошлой неделе в седьмом матче первого круга плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступил магнитогорскому «Металлургу» и досрочно закончил сезон. Следом из Молодежной хоккейной лиги вылетели хоккеисты «Авто», проиграв в серии нижегородской «Чайке». А вот «Горняк», который запрыгнул в последний вагон уходящего поезда под названием «плей-офф», заняв 16-е место в регулярном чемпионате, продолжает борьбу.

В первом круге верхнепышминцам досталась одна из сильнейших команд лиги, победитель сезона 2020/21, полуфиналист сезона 2021/2022 и победитель регулярного чемпионата сезона 2022/2023 – «Югра». Именно от ханты-мансийских хоккеистов в прошлом сезоне вылетел «Горняк», уступив на стадии 1/4 финала в серии со счетом 1:4. В этом году свердловская команда взяла реванш и сотворила сенсацию. «Горняк» сумел победить в шести матчах (4:2), в пяти из них разница в счете была всего в одну шайбу.

– Cоперники очень быстро переходили из обороны в атаку, а мы много раз застревали в своей зоне. Очень понравилась команда, но мы идем дальше. Как я и говорил вначале, у нашей команды есть характер, который мы и проявили в нужный момент, – сказал главный тренер «Горняка» Алексей Алексеев.

После победы над первой командой лиги в соперники «Горняку» по четвертьфиналу досталась вторая команда регулярного чемпионата – новокузнецкий «Металлург». С ней верхнепышминцы тоже встречались по ходу прошлого сезона и выбили ее из турнира в первом раунде.

Интересно, что «Металлург» начал серию дома, но при этом на выезде. Дело в том, что арена в Новокузнецке занята проведением соревнований в рамках II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Из-за этого «Металлург» был вынужден перебраться в город Чехов и проводить домашние матчи там.

Новокузнецких хоккеистов этот факт не смутил. «Металлург» выиграл две первые встречи серии у «Горняка», хотя оба матча прошли в упорной борьбе: первый завершился в овертайме со счетом 3:2, а во втором свердловчане вели со счетом 3:1, но в итоге уступили – 3:5.

Серия перебралась в Верхнюю Пышму, где в третьем матче командам вновь понадобился овертайм, причем в основное время счет так и не был открыт. «Металлург» сумел отличиться в дополнительное время, забрать третью победу подряд и поставить «Горняк» на грань вылета.

Но с этого момента команда Алексея Алексеева, которой, по сути, уже некуда было отступать, начала переворачивать серию. «Горняк» уступал в четвертой игре со счетом 0:2 и 1:3, но сумел выровнять положение (3:3), а Максим Рассейкин в самом начале овертайма принес верхнепышминцам первую победу в серии – 4:3.

Пятый матч противостояния проходил в Чехове. После трех периодов была зафиксирована ничья (3:3), а в овертайме снова сильнее оказался «Горняк», который сократил отставание в серии до минимума – 2:3.

Шестая игра четвертьфинальной серии состоится уже сегодня на площадке Ледовой арены Александра Козицына. У «Горняка», который по-прежнему уступает в счете, нет права на ошибку. Но верхнепышминцы настроены перевести серию в Чехов на решающий матч. В строй вернулся вратарь Владимир Галкин, который пропускал последние матчи из-за болезни. Галкин был признан лучшим голкипером 1/8 финала ВХЛ, и, безусловно, должен помочь своей команде и в серии с «Металлургом».

Другие пары «Рубин» (Тюмень) – АКМ (Тульская область) – 3:2

«Сокол» (Красноярск) – «Торос» (Нефтекамск) – 3:2

«Химик» (Воскресенск) – «Зауралье» (Курган) – 4:1 Четвертьфинальные серии проходят до четырех побед. Выход в полуфинал турнира обеспечил себе только «Химик», все остальные пары проведут шестые матчи.