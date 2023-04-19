Битва за 100 миллионов

С 2015 года победители «Лиги чемпионов 40+» получают помимо гранта вот этот трофей – Кубок Крутова (назван в честь форварда ЦСКА и сборной СССР Владимира Крутова) Фото: Пресс-служба НХЛ

Определились участники XII Всероссийского фестиваля хоккея – финального раунда чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ), которая является крупнейшим в мире спортивным соревнованием среди любителей. Турнир, как обычно, пройдет в Сочи в первой половине мая. Главный приз Фестиваля – грант в размере 100 миллионов рублей на строительство новой хоккейной арены в регионе команды-победительницы. Среди участников финального раунда нынешнего года – пять коллективов из Свердловской области.

НХЛ была создана в 2011 году по инициативе ряда прославленных российских хоккеистов и при поддержке Президента РФ Владимира Путина (он, кстати, периодически играет в гала-матчах, проходящих во время сочинского фестиваля, а также награждает победителей).

На сегодняшний день отечественная НХЛ – это крупнейшая в мире любительская лига: в этом сезоне в ней играли 1 207 команд из 81 региона страны.

Сейчас соревнования проводятся в девяти дивизионах. Самый престижный из них – «Лига чемпионов 40+» (именно его победитель получает 100 миллионов рублей). Свердловские (а конкретно – екатеринбургские) команды побеждали в этом дивизионе четыре раза – больше, чем представители любого другого региона России.

Забавно, что в остальных (более слабых) дивизионах свердловчане выиграли только один раз: в 2021 году «СВ Металл» стал чемпионом «Лиги Надежды». В прошлом году эта команда победила в «Лиге чемпионов 40+» и стала таким образом первым нашим коллективом, который выиграл Ночную лигу дважды – и в двух разных дивизионах. Нынче «СВ Металл» не имел права участвовать в «Лиге чемпионов» (согласно регламенту, главный приз можно выиграть только один раз), поэтому команда вернулась в «Лигу Надежды» и опять пробилась в финальный раунд – третий раз подряд!

Кроме «металлистов», в нынешнем Фестивале хоккея выступят еще четыре команды из Свердловской области (все они – екатеринбургские). Это:

«Паритет» (дивизион «Лига чемпионов 40+»),

«Монетка» («Любитель 50+»),

«Пионер» («Лига Мечты»),

«Малахит» («Амазонки», где играют женские коллективы).

На первом этапе команды сыграют в группах, а потом начнется стадия плей-офф. Турнир стартует 4 мая, а завершится 16-го.

Свердловские команды, побеждавшие в «Лиге чемпионов 40+», и арены, на строительство которых были потрачены гранты 2014: «Неоплан» – «Дацюк Арена» (первая очередь) 2016: «Авто» – «Арена «Авто» в микрорайоне Солнечный 2019: «Скон-Урал» – каток в спорткомплексе «Калининец» 2022: «СВ Металл» – «Дацюк Арена» (вторая очередь)