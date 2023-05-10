Екатеринбургская "Монетка" завоевала бронзу Ночной хоккейной лиги

В групповом раунде "Монетка" выиграла все три встречи с разницей шайб 13:2. Фото: пресс-служба Ночной хоккейной лиги

На Всероссийском фестивале хоккея, который в эти дни проходит в Сочи, завершился турнир в дивизионе "Любитель 50+". Чемпионом стала пермская команда "Гайва", которая в финале обыграла рязанский "Автомобилист" со счетом 4:2. Екатеринбургская "Монетка" заняла третье место.

В 2011 году в России была создана Ночная хоккейная лига (НХЛ), где играют только любители. Соревнования проводятся в девяти дивизионах, "Любитель 50+" — один из них. Как следует из названия, в нем выступают игроки старше 50 лет.

Свердловские команды выигрывали разные дивизионы НХЛ 5 раз, но "Любитель 50+" не покорился им не разу. Не удалось победить и сейчас, хотя шансы были.

В групповом раунде "Монетка" выиграла все три встречи с разницей шайб 13:2. В четвертьфинале екатеринбуржцы разгромили саратовский "Спартак" (5:0), но в полуфинале уступили будущему чемпиону — "Гайве" — со счетом 0:2.

В матче за бронзовые медали "Монетка" сошлась с новосибирским "Филиграном". Основное время встречи закончилось вничью, а в серии буллитов был реализован только один бросок — победную для уральцев шайбу забил 52-летний Марат Хафизов.