Сергей Карякин: «К спорту быстро привыкаешь, и без него трудно жить»

Сергей Карякин и Антон Власюк уже не в первый раз принимают участие в гонке в Астрахани. Фото: Предоставлено командой SnagRacing

Сегодня в Астрахани стартует ралли-рейд «Золото кагана-2020». В гонке примут участие сразу два экипажа в классе багги: Сергей Карякин и Антон Власюк, а также Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий.

Этот старт был запланирован ещё на середину августа, однако затем был перенесён на сентябрь. Из-за этого всей команде SnagRacing пришлось покупать новые билеты на самолёт, а также заново оплачивать гостиницу. Но при этом гонщики уверяют, что очень рады вновь выйти на старт. Для двух свердловских экипажей последним официальным соревнованием был «Дакар-2020» в январе. После этого из-за пандемии коронавируса все спортивные события, в которых должны были принимать участие свердловские гонщики, были отменены. В разговоре с «Областной газетой» Сергей Карякин рассказал о подготовке к гонке, о новом багги, а также о перспективах выступить на «Дакаре-2021».

– Сергей, какие эмоции сейчас присутствуют перед стартом после столь продолжительного перерыва без гонок? Соскучились по соревнованиям?

– Конечно! К спорту привыкаешь быстро, и потом без него уже жить не можешь. Это очень большое событие для нас, для нашей команды, что мы вновь скоро выйдем на старт. Прошли тестирование автомобиля, чтобы всё было в порядке. К гонке готовы.

– Какой настрой на гонку? Цель – победить, или же это больше подготовка?

– Мы построили новый автомобиль: в нём другая конструкция рамы, топливного бака, другая развесовка, другая компоновка агрегатов. Машина застеклённая, в ней стоит печка. Для нас крайне важно её проверить в полевых условиях, узнать, всё ли работает так, как мы задумывали. Поэтому в первую очередь планируем протестировать багги. Но при этом и результат важен. Покажем хорошее время на финише – значит, с машиной всё в порядке.

– Вы уже не в первый раз принимаете участие в этой гонке. Почему именно она? Возможно, эта трасса помогает лучше подготовиться к более серьёзным гонкам? Или высокий уровень конкуренции?

– Здесь самые близкие условия к пескам «Дакара», к пескам Саудовской Аравии. Есть всё необходимое для того, чтобы проверить технику перед крупными международными стартами. «Золото кагана» – самая сложная гонка в российском календаре. И она позволяет потренироваться в прекрасных условиях за относительно небольшие деньги.

– Гонка в Астрахани – по сути первый старт в новом сезоне. Есть уже понимание по планам, какие дальше соревнования?

– Пока, к сожалению, нет. Отсутствует финансирование, и мы не понимаем, в каких соревнованиях будем принимать участие дальше.

– То есть и по «Дакару» вопрос остаётся открытым? Вы ведь даже автомобиль свой выставили на продажу.

– Да, но подвижек нет. И это несмотря на то, что ценник на машину стоит довольно низкий. Поэтому насчёт «Дакара-2021» я пока ничего не могу сказать.

Этапы гонки Расписание ралли-рейда «Золото кагана-2020»: 8 сентября – Приезд команд в Астрахань. Официальные тесты автомобилей. Административные и технические проверки.

9 сентября – Административные и технические проверки. Торжественное открытие соревнования. Первый спецучасток гонки – «Пролог».

10 сентября – Второй спецучасток гонки.

11 сентября – Третий спецучасток гонки.

12 сентября – Четвёртый спецучасток гонки, торжественное награждение победителей и призёров «Золота кагана-2020».

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