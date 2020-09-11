Карякин застрял в песках Астрахани

Сергей Карякин и Антон Власюк выступают в Астрахани на новом багги. Фото: Предоставлено командой SnagRacing

В Астрахани продолжается ралли-рейд «Золото кагана», в котором принимают участие два свердловских экипажа. И уже в самом начале гонки у Сергея Карякина и его штурмана Антона Власюка возникли технические проблемы.

В первый соревновательный день спортсменам предстояло преодолеть небольшую дистанцию: стартовый этап даже назвали «прологом». И оба свердловских экипажа с его прохождением справились хорошо: Сергей Карякин и Антон Власюк показали лучшее время, Алексей Шмотьев и Антон Рудницкий финишировали четвёртыми с небольшим отставанием.

Но вот первый полноценный спецучасток во второй соревновательный день выдался для чемпиона «Дакара-2017» крайне тяжёлым. В одном из моментов на трассе гонщики поняли, что багги теряет скорость и не набирает мощность.

«Виновником сегодняшнего «торжества» стал топливный шланг, который порвался в месте крепления у хомута. В нашем мотовездеходе установлен топливный бак собственного производства с использованием таких же топливных шлангов, как у мировых производителей аналогичной продукции. Изначально я предположил, что шланг просто слетел из-за того, что был неплотно закреплён, но меня повергло в шок, что порвался новый шланг, которому всего три дня», – прокомментировал Сергей Карякин.

Карякин и Власюк своими силами стали пробовать чинить поломку, позже к ним присоединились механики команды, прибывшие к месту остановки свердловского экипажа.

«Разобрали топливный бак. К слову, чтобы до него добраться, нужно разобрать половину машины: открутить сидения, салазки, рамку крепления. По локоть засунул руку в бак, достал шланг и только тогда на все 100% мы поняли, что же всё-таки произошло! Потратили на это три часа, в пустыне, под палящим солнцем. Своими силами устранили поломку (длины шланга хватило, чтобы протянуть его), поехали дальше, но спустя несколько километров снова встали. На этот раз причина была в песке, который попал в бак при разборе. Из бака песок перекочевал в топливный фильтр, протёр его и в итоге засорил форсунки, которые перестали тянуть топливо», – рассказал Сергей Карякин.

В итоге самостоятельно добраться до финиша Сергею и Антону не удалось, сначала их багги на тросе до асфальтовой дороги добросил проезжавший мимо УАЗ, а затем уже свердловская команда помогла гонщикам доехать до бивуака. Всю ночь Карякин и Власюк вместе со своими механиками устраняли неполадки, чтобы выйти на старт следующего этапа. А Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий тем временем показали на втором спецучастке лучшее время.

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