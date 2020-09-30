В чемпионате России по ледовому спидвею выступит клуб из Австрии

Фото: Пресс-служба ЦТВС

Заседание трековой комиссии Федерации мотоциклетного спорта России прошло в формате видеоконференции под председательством заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса Сергея Щербинина, который теперь исполняет обязанности её председателя. О наиболее важных принятых решениях временный руководитель трековой комиссии рассказал корреспонденту «Областной газеты».

– Сергей Кузьмич, для тех, кто не очень хорошо знаком с мотоциклетной организационной структурой, что такое трековая комиссия, которую вы временно возглавили?

– В её ведении составление календаря соревнований, правила соревнований, допуск участников, организация сборов национальной команды, назначение судей. Всего в мотоциклетной федерации России тринадцать комитетов и комиссий по различным видам спорта. Временным руководителем я стал ровно две недели назад, поскольку Александр Валентинович Таскаев из Шадринска по состоянию здоровья вынужден был отойти от дел. Я много лет был вице-президентом федерации, так что работа эта для мне хорошо знакома.

– Тогда задам циничный вопрос – то, что трековую комиссию возглавляет представитель свердловского Центра спортивной подготовки по техническим видам спорта, позволит иметь какие-нибудь преимущества?

– Привилегий никаких не даёт. Решение принимает комиссия, а не председатель единолично. Все вопросы мы обсуждаем и находим оптимальные решения. И было принято коллективное решение, что, к примеру, финал личного чемпионата России пройдёт 2–4 января в Каменске-Уральском. Три лучших гонщика поедут затем на чемпионат мира.

– Какие ещё важные решения были приняты?

– Обсуждали сбор национальной команды России в Югорске, благо федеральное министерство спорта выделило дополнительное финансирование. Сейчас как раз занимаюсь всеми подготовительными вопросами, связанными с этим сбором.

Приятно отметить, что расширяется география ледового спидвея – добавляются Барнаул, Иркутск, Новосибирск, всего будут представлены пятнадцать городов.

– Кто выступит в Суперлиге клубного чемпионата?

– ЦТВС (Каменск-Уральский), «Мега-Лада» (Тольятти), «Башкирия» (Уфа) и клубная команда из Австрии, которую создал наш хороший знакомый Харальд Симон. В Высшей лиге заявились для участия вторая команда Каменска-Уральского, Кумертау, Шадринск, Луховицы, Глазов и Москва (ЦСКА).

– Австрийцы с чего вдруг такой интерес к российской Суперлиге проявили?

– Совсем не вдруг. Они каждый год приезжают к нам на сбор. А нынче заявились своей командой, прислали все необходимые документы. Если погода не внесёт коррективы, то они приезжают примерно 20 ноября на сбор и остаются здесь на первый этап. А для нас сотрудничество и иностранными гонщиками всегда было очень полезным. Они у нас учатся скоростям (кстати, в предыдущие два года австрийцы очень сильно прогрессировали), мы у них перенимаем технические новинки.

– Кто выступать за команду ЦТВС в Суперлиге?

– Дмитрий Хомицевич, Иван Хужин, Константин Коленкин. Если не будет проблем с пересечением границ, то, возможно, будет кто-то из иностранцев. В принципе, мы уже знаем схему по которой надо действовать – через министерство спорта и министерство иностранных дел, чтобы обеспечить приезд иностранцев, в том числе и австрийских гонщиков. Обычно, у нас были проблемы с пересечением границы, теперь пусть иностранцы побудут на нашем месте (смеётся).

– Задачи как всегда максимальные?

– По-другому и быть не может. Надо поддерживать уровень лучшего моторегиона России.