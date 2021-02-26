Экстремальная бронза каменских гонщиков

Клубный чемпионат России по ледовому спидвею. Суперлига. Тольятти Фото: Денис Горностаев.

Бронзовые медали завоевали по итогам завершившегося клубного чемпионата России по ледовому спидвею гонщики областного Центра технических видов спорта. Каменские ледовые гладиаторы всегда и везде нацелены только на первое место, но по тому, как складывался для команды нынешний сезон, и третье место можно считать отличным результатом.

Началось с того, что из-за ковидных ограничений на перемещения между странами ЦТВС лишился шведского легионера Мартина Хаарахилтунена. Но это было только начало, потому что уже в первой официальной гонке получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона новобранец каменской команды Дмитрий Колтаков – трёхкратный чемпион России и девятикратный чемпион мира в командном зачёте. В довершение, как уже писала «ОГ», травму плеча получил Дмитрий Хомицевич, из-за чего ему пришлось пропустить заключительные гонки в рамках клубного чемпионата Суперлиги. Так что и в без того экстремальном виде спорта каменцам пришлось выступать в экстремальных условиях.

– Из-за потери лидеров мы привлекли в основную команду «зелёных» пацанов, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор областного Центра технических видов спорта, заслуженный тренер России Сергей Щербинин. – Начинали чемпионат в Суперлиге Дмитрий Хомицевич, Дмитрий Колтаков, Иван Хужин, Константин Коленкин, Игорь Сайдуллин. После травмы бросили в бой 17-летнего Кирилла Зевакова. Вчерашние и нынешние юниоры прошли хорошую обкатку и показали, что готовы в будущем бороться за самые высокие места.

Кстати, любимец каменских (и не только) болельщиков мотоспорта Дмитрий Хомицевич, который восстанавливается после падения в финале личного чемпионата мира, времени зря не теряет и тренирует своего сына Максима - представитель третьего поколения спортивной династии Хомицевичей уже успешно выступает в классе мотоциклов с объёмом двигателя 65 кубических сантиметров.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».