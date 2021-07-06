Третье покорение «Шёлкового пути»

Вместо отменённых этапов в Монголии организаторы сделали для спортсменов ещё несколько спецучастков на Алтае. Фото: Предоставлено командой SnagRacing

В Горно-Алтайске завершился известный ралли-рейд «Шёлковый путь – 2021». Пусть и со сложностями, но гонка всё же состоялась и добралась до своего логического финиша.

«Областная газета» уже писала о том, что изначально «Шёлковый путь – 2021» должен был состоять из десяти этапов и пройти по территории двух государств: России и Монголии. Однако уже по ходу гонки организаторам пришлось менять маршрут: монгольские этапы были отменены из-за большого количества заражённых коронавирусом, а также из-за выявления случаев заражения бубонной чумой. Из нескольких вариантов развития событий был выбран кратчайший: число этапов сократилось вдвое, и все они прошли по территории России. Два этапа сделали марафонными: то есть гонщики отправлялись на эти этапы без своих команд и технических служб, а все поломки спортсменам приходилось устранять самостоятельно.

В гонке принимал участие и свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка. Для них это был третий «Шёлковый путь», два предыдущих заканчивались победой в классе багги (Т4) в 2018 и 2019 годах. В этом году наши спортсмены объявили об участии прямо за несколько дней до начала гонки и оперативно приехали к месту старта. Однако эти обстоятельства не помешали им продемонстрировать свой высокий уровень. С первого спецучастка свердловский экипаж вырвался в лидеры общего зачёта в классе багги и не упустил преимущество до самого финиша, одержав третью победу на «Шёлковом пути». Правда, из всех участников зачёта багги (изначально их было семь) до финиша добрались только двое. При этом экипаж Сергея и Антона показывал действительно хороший ход и хорошее время. Свердловские спортсмены заняли четвёртое место в общем зачёте, уступив лишь трём представителям класса Т1 (спортивные автомобили).

После финиша на заключительном спецучастке Сергей пообщался с «Областной газетой» и поделился своими впечатлениями от выступления на «Шёлковом пути – 2021».

– Как отнеслись к отмене монгольских этапов?

– Конечно, хотелось полноценной гонки. Были очень рады, что сможем принять участие в «Шёлковом пути», посоревноваться с опытными сильными спортсменами, преодолеть множество этапов. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка в Монголии не позволила это сделать. Жаль, но таковы реалии.

– Довольно протяжённые участки лиазона (часть трассы, которую спортсмены преодолевают не в зачёт времени, добираясь от финиша одного этапа до старта другого. - Прим. «ОГ») были на этом «Шёлковом пути»…

– Это как раз связано с тем, что отменились монгольские этапы. Организаторы изначально нас готовили к тому, что на российских этапах будут короткие спецучастки и длинные части лиазона, а в Монголии, наоборот, должна была развернуться основная борьба именно в соревновательной части. Поэтому с отменой монгольских этапов исчезли и длинные спецучастки.

– Изначально было семь участников в зачёте Т4, в том числе Остин Джонс - серебряный призёр «Дакара-2021». Но до финиша, судя по протоколам, добрались только вы и французский экипаж Матьё Маргалиана. Что с остальными случилось?

– К сожалению, большинство экипажей в нашем зачёте отказались от продолжения гонки. Отмена монгольских этапов повлияла на их решение, ну, и тот факт, что на российских этапах было слишком много переездов. Но мы всё-таки продолжили гонку, добрались до финиша, поборолись с представителями других классов автомобилей.

– Как в целом оцениваете своё выступление, довольны ли техникой?

– В целом всё хорошо. Мы усовершенствовали багги, смотрели, как машина будет вести себя на трассе. Обошлись без серьёзных технических проблем, без аварий, прошли всю дистанцию в хорошем темпе и сумели одержать победу в своём зачёте. Так что техникой довольны. Те цели и задачи, которые мы ставили на «Шёлковый путь», никак не могли быть выполнены, потому что гонка по факту получилась короткой, не такой, как мы рассчитывали, поэтому хотели просто получить удовольствие.

Гонка «Шёлковый путь» впервые прошла в 2009 году, она состоялась по инициативе президентов России, Туркменистана и Казахстана, при их личном участии в церемонии награждения победителей. С тех пор ралли-рейд стал ежегодным (за исключением 2020 года, когда гонка была отменена из-за коронавируса), при этом маршрут «Шёлкового пути» постоянно менялся

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