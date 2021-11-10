Хомицевичу не досталось «дикой карты»

Уже в конце ноября в Каменске-Уральском начнутся учебно-тренировочные сборы, а там не за горами и официальные гонки. Фото: Владимир Мартьянов

Международная мотоциклетная федерация (FIM) назвала гонщиков, которые примут участие в личном чемпионате мира по ледовому спидвею без отбора. Среди них выступающий за команду ЦТВС из Каменска-Уральского трёхкратный чемпион мира Дмитрий Колтаков.

«Дикую карту» получили действующий обладатель титула Динар Валеев и четырёхкратный чемпион мира Даниил Иванов (уроженец Каменска-Уральского, выступающий за тольяттинскую «Мега-Ладу»). Три этих гонщика общими силами побеждали на пяти предыдущих турнирах, а вот ещё один представитель Каменска-Уральского на спидвейном Олимпе – чемпион мира 2016 года Дмитрий Хомицевич - будет пробиваться в финал личного чемпионата мира через чемпионат России и квалификацию.

Без отбора также приглашены на чемпионат мира сильнейшие гонщики четырёх европейских стран – Мартин Хаарахилтунен (Швеция), Френки Цорн (Австрия), Яспер Ирема (Нидерланды) и Ханс Вебер (Германия). Напомним, что швед выступал за команду ЦТВС из Каменска-Уральского в Суперлиге два сезона (прошлый пропустил по причине ковидно-визовых проблем, а в предстоящем планирует ездить только в личных гонках). На замену ему рассматривали очень перспективного Ханса Вебера (он выступал за вторую каменскую команду в Высшей лиге в доковидном сезоне), но из-за сохраняющихся в Европе визовых ограничений возвращение на Урал самого «безбашенного» гонщика пока под вопросом.

– Я абсолютно уверен, что у Димы Хомицевича получится пробиться в финал, и тогда сразу два представителя нашего клуба и всей Свердловской области будут в финале биться за медали чемпионата мира, – прокомментировал «Областной газете» ситуацию директор Центра технических видов спорта Сергей Щербинин.

18–19 декабря полуфинальные гонки личного чемпионата России пройдут в Уфе и в Шадринске, две гонки финального раунда запланированы на 25–26 декабря в Тольятти и 5–6 января в Каменске-Уральском. Из-за ковидных ограничений вместо двух полуфинальных раундов в этом сезоне состоится только один – 15–16 января в Эрншельдсвике (Швеция). Финальные гонки пройдут в Тольятти (12–13 февраля), немецком Инцелле (12–13 марта) и голландском Херенвене (2–3 апреля).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».