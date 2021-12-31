Кому снег, кому песок: завтра стартует ралли-гонка «Дакар»

Фото: Алексей Кунилов

1 января в Саудовской Аравии стартует самый известный в мире ралли-марафон – «Дакар-2022». Уже традиционно нашу область будет представлять экипаж Сергея КАРЯКИНА и Антона ВЛАСЮКА.

О маршруте

Общий маршрут «Дакара-2022» составит 8375 км, из которых 4258 км – спецучастки. Старт участники возьмут из Джидды, там же они и финишируют через две недели. Интересно, что в этом году организаторы назвали первый этап квалификационным. По сути, сама гонка начнётся во второй день, в первый же экипажам предстоит преодолеть 614 километров из Джидды в Хаил, из них только 19 пойдут в зачёт. В Хаиле пройдёт торжественная церемония открытия «Дакара», и уже на следующий день начнётся настоящая борьба.

«Дакар» уже в третий раз подряд проходит на территории Саудовской Аравии, но каждый раз организаторы меняют маршрут, придумывают что-то новое. В этом году участников ждёт большое количество песчаных дюн: они будут на каждом спецучастке.

– Честно говоря, это, конечно, не даст мне преимущества. Но я знаю, как готовиться к дюнам, к пескам, поэтому думаю, что всё будет нормально, – рассказывал в интервью «Областной газете» Сергей Карякин.

И действительно, свердловский гонщик несколько раз перед «Дакаром» летал в ОАЭ конкретно для тренировок на песчаных дюнах, поэтому настрой Сергея виден сразу: он едет в Саудовскую Аравию за вторым «Золотым бедуином».

Кто в соперниках

Свердловский экипаж будет выступать в классе багги: два года назад Сергей Карякин и Антон Власюк заняли второе место в этой дисциплине, и теперь мечтают о победе. В борьбе за «Золотого бедуина» вырисовывается серьёзная компания. Здесь вся тройка призёров прошлогодней гонки – победитель «Дакара-2021» чилиец Франциско Лопес Контардо, серебряный призёр – американец Остин Джонс, и бронзовый призёр – поляк Аарон Домзала. Помимо этого, есть и другие сильные гонщики в заявке: испанец Джеррар Гуэлл, поляк Митчал Гокзал. Конкуренция будет очень высокая, но и Сергей с Антоном также в числе фаворитов гонки. Для них это уже четвёртый совместный «Дакар», на предыдущих гонках они не раз обыгрывали всех вышеперечисленных спортсменов на отдельных этапах, поэтому шансы на долгожданную победу есть.

Что в других классах

Для российских любителей «Дакара» самым популярным является класс грузовиков. Уже на протяжении многих лет в этой дисциплине доминирует отечественная команда «КАМАЗ-мастер». В этом году она представлена четырьмя экипажами, и шансы занять все призовые места очень высоки. Дело в том, что на «Дакар-2022» не приедет главный конкурент российских гонщиков – белорусская команда «МАЗ». Из-за санкций Евросоюза по отношению к Белоруссии МАЗовские экипажи сняли с гонки, а значит, «КАМАЗ-мастер» теперь явный фаворит не только на победу, но и на весь подиум.

Класс автомобилей всегда славился сильнейшими участниками. Так, на свой 33-й «Дакар» отправился действующий чемпион гонки – француз Стефан Петерансель. Он является обладателем рекорда по количеству побед на ралли-рейде: он выигрывал «Дакар» 14 раз: 6 на мотоцикле и 8 на автомобиле. Приедет и его постоянный соперник – катарец Нассер Аль-Аттия, двукратный победитель гонки и бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне по стрельбе.

Ну и отметим «классику» «Дакара» – дисциплину, которая появилась в прошлом году. В ней выступают гонщики на автомобилях, участвовавших в ралли до 2000 года – к примеру, «Порше» 959, «Ситроен» ZX Rallye Raid, «Пежо» 205 и 405.