"Караван искал точку": экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка проиграл два часа на этапе "Дакара-2022"

Фото: Пресс-служба "Дакара"

Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка финишировал на первом этапе «Дакара-2022». К сожалению, у нашего экипажа возникли проблемы.

В ходе гонки Сергей и Антон ехали в своем темпе, однако на одной из точек случилась заминка. Экипаж, как и многие другие участники гонки, не могли найти контрольную точку и искали ее в течение двух часов. После этого гонщики финишировали, но отставание было значительным.

- Мы проиграли день, два часа. Пытались найти точку, помимо нас было около 50 человек, караван ездил в поисках. Много кто написал претензии по этому поводу на финише, но организаторы отказываются соглашаться, что это их ошибка. Для нас это неприятная новость, впереди 11 дней гонки, будем показывать результат, - отметил Сергей Карякин после финиша.

Напомним, что «Дакар-2022» стартовал 1 января. Свердловский экипаж является единственным представителем Свердловской области в гонке.