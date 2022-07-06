В команду Сергея Карякина вошел экс-пилот «Формулы-1»

Сергей Карякин (справа) со своим новым штурманом - Иваном Безденежных. Фото: Социальные сети Сергея Карякина

Завтра, 7 июля, состоится официальное открытие ралли-многодневки «Шелковый путь-2022», которая пройдет по маршруту Астрахань – Москва. В гонке примут участие и два экипажа уральской команды «SnagRacing».

«Шелковый путь» у свердловских любителей автоспорта связан с именами пилота Сергея Карякина и его штурмана Антона Власюка. Они трижды становились победителями в классе багги этой престижной гонки – в 2018, 2019 и 2021 годах. О своей очередной попытке покорить «Шелковый путь» гонщики сообщили всего за несколько дней до старта.

Однако одержать четвертую совместную победу Сергею и Антону не удастся. Дело в том, что на сей раз команда «SnagRacing» выступит двумя экипажами, и легендарному дуэту ради этого пришлось на время разойтись. Сергей возьмет старт с новым штурманом – молодым Иваном Безденежных, в то время, как Антон будет помогать освоиться в новой для себя категории экс-пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину.

– В 2019 году мы уже выступали двумя экипажами, и тогда взяли золото и бронзу, поэтому здесь я ставлю не менее амбициозные задачи, – рассказал Сергей Карякин. – Еще одна важная цель – завершить проверки новой машины, которую мы построили для Никиты Мазепина.

Маршрут «Шелкового пути» в этом году будет состоять из десяти этапов, общая протяженность которых составит почти 4,5 тысячи километров. Длина спецучастков, которые будут идти в зачет – 2,7 тысячи километров. Первые три этапа пройдут на территории Астрахани, затем будут этапы в Грозном, Элисте (этап-марафон), Волгограде и Липецке. Финиш гонки запланирован на 16 июля в Москве.

В категории Т-3 (багги), куда заявлены оба свердловских экипажа, планируют выступить 14 гонщиков, что в два раза больше, чем в прошлом году. В их числе, например, Анастасия Нифонтова, которая будет выступать вместе со своим штурманом Екатериной Жадановой. Анастасия – гонщица с мировым именем, первая россиянка, участвовавшая в «Дакаре» в классе мотоциклов. Всего же в ралли-многодневке выступят 80 экипажей из 20 стран.

Сегодня участники «Шелкового пути» выйдут на старт первого спецучастка, который будет символическим – 4,93 километра. После этого на площади Астраханского театра Оперы и Балета состоится торжественная церемония открытия гонки: все спортсмены будут заезжать на специальный подиум и приветствовать зрителей. А с завтрашнего дня начнется полноценная гонка.

Представляем гонщиков команды «SnagRacing» Для Сергея Карякина это будет уже четвертый «Шелковый путь» в классе багги. Кроме того, Сергей имеет колоссальный опыт выступлений в ралли-марафонах самого разного уровня, в том числе в «Дакаре». В 2017 году он стал победителем «Дакара» в классе квадроциклов, а в 2020 году занял второе место в классе багги вместе с Антоном Власюком. В этот раз Сергей отправится в гонку с молодым штурманом Иваном Безденежных. – Ваня – опытный штурман, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, призер квадросерии Can-Am X Race. Посмотрим, как мы сработаемся, будем ориентироваться, добираться до финиша и, надеюсь, побеждать. Уверен, что у нас получится хороший экипаж, – отметил Сергей Карякин. Пилот второго свердловского экипажа Никита Мазепин на «Шелковом пути» будет дебютировать в классе багги. Никита известен своими выступлениями в гонках на автомобилях с открытыми колесами. С 2019 года он участвовал в «Формуле-2», в 2020 году занял по итогам сезона пятое место. В 2021 году Никита Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Haas», а российская компания «Уралкалий» (которой владеет отец Никиты Дмитрий Мазепин) стала титульным спонсором команды. Никита провел в «Формуле-1» один сезон, но в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине попал под персональные санкции Евросоюза и вынужден был покинуть главную автогонку планеты. В напарниках у Никиты опытный Антон Власюк. Для него это, как и для Сергея Карякина, будет четвертый «Шелковый путь». По задумке команды «SnagRacing», опыт Сергея Карякина и Антона Власюка при участии Никиты Мазепина и Ивана Безденежных помогут создать два конкурирующих свердловских экипажа, которые будут претендовать на победу в «Шелковом пути-2022».