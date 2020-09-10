Большой волейбол вернулся в Екатеринбург

Фото: Пресс-служба клуба «Локомотив-Изумруд»

Российский спорт постепенно возвращается на арены после паузы из-за пандемии коронавируса. Первыми в бой вступили футболисты, их примеру последовали представители других видов спорта, в том числе и волейбола.

Свердловская «Уралочка-НТМК» стартовала в домашнем предварительном этапе Кубка России с двух побед. Всего в группе шесть команд: помимо «Уралочки» и свердловских дублёров («Уралочка-2-УРГЭУ») – это «Динамо-Метар», «Енисей», «Тюмень-ТюмГУ» и «Сахалин».

В первой встрече турнира подопечные Николая Карполя не оставили никаких шансов тюменским волейболисткам: встреча с «Тюмень-ТюмГУ» завершилась победой хозяек площадки – 3:0 (25:9; 25:15; 25:17). Во второй встрече Кубка России против «Динамо-Метар» у свердловских волейболисток возникали некоторые проблемы. Так, первый сет остался за хозяйками при очень равной борьбе (31:29), а в третьем сете челябинской команде и вовсе удалось победить. Но на итоговый результат это не повлияло, «Уралочка-НТМК» реабилитировалась в четвёртой партии и завершила встречу в свою пользу – 3:1 (31:29; 25:9; 19:25; 25:15).

Молодёжная свердловская команда «Уралочка-2-УРГЭУ» начала турнир с поражения от «Динамо-Метар» – 1:3 (25:27; 26:24; 20:25; 24:26). Однако затем преподнесла сенсацию, обыграв представителя Суперлиги – красноярский «Енисей» – 3:0 (25:22; 25:20; 25:23). Впереди у свердловских команд на этом этапе ещё три игры, в том числе и очное противостояние.

В тему Мужской свердловский волейбольный клуб – «Локомотив-Изумруд» – также стартовал в новом сезоне. Правда, пока лишь на Кубке 75-летия Победы – турнире, в котором принимают участие все команды Высшей лиги «А». Подопечные Валерия Алфёрова попали в одну группу с челябинским «Динамо», «Тюменью» и «Магниткой» и стартовали в турнире уверенно: в первой встрече «Локомотив-Изумруд» обыграл «Динамо» – 3:1 (25–15; 23–25; 25–22; 25–17), а во втором расправились с «Тюменью» – 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

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