«Локомотив-Изумруд» на Кубке 75-летия победы уже обыграл челябинское «Динамо», теперь необходимо закрепить успех уже в рамках Высшей лиги «А». Фото: Пресс-служба клуба «Локомотив-Изумруд»

Сегодня волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» стартует в новом сезоне Высшей лиги «А». Подопечные Валерия Алфёрова в первом матче домашнего тура примут пермскую «Каму».

В нынешнем сезоне турнир пройдёт в новом формате. 16 команд-участниц будут разделены на две конференции по географическому принципу: Восточную и Западную. Матчи будут проходить турами, которых будет восемь за сезон. Победители каждой конференции напрямую попадут в «Финал шести», ещё четыре участника решающих матчей определятся после стыкового раунда плей-офф.

«Локомотив-Изумруд » начнёт турнир в Екатеринбурге. Помимо «Камы» железнодорожникам будет противостоять челябинское «Динамо». Матчи пройдут в СК «Изумруд», но из-за сложной эпидемиологической ситуации вход для зрителей запрещён.

В преддверии старта сезона «Областная газета» пообщалась с президентом клуба «Локомотив-Изумруд» Валерием АЛФЁРОВЫМ, который рассказал о подготовке команды и задачах на этот год.

– Мы начали готовиться к сезону с 1 августа, когда разрешили открыть спортивные комплексы. Сыграли на Кубке 75-летия Победы, заняли второе место. Этот сезон в Высшей лиге «А» пройдёт по новой формуле, организаторы постарались максимально сократить перелёты. Такая система более оптимальна и удобна.

– Как оцените качество и содержание игры вашей команды на Кубке 75-летия Победы, а также итоговый результат?

– Конечно, мы хотели выиграть. И нужно было выиграть. Но у нас ребята ещё в основном молодые, по 18 лет некоторым, тяжело им было. Плюс играли в одном из лучших залов в стране – в Грозном. Мы, наверное, тактически неправильно поступили, нужно было тренироваться в большом зале, но заниматься в ДИВСе у нас не было возможности, так как там проходил женский Кубок России. Надо готовиться тщательнее. Задача всё-таки стояла выиграть этот турнир.

– Год назад вы говорили о том, что к 2022 году, когда в Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира по волейболу, в городе должна появиться команда в Суперлиге – такую цель поставил губернатор Евгений Куйвашев. Конкретно на предстоящий сезон какая задача стоит перед клубом?

– Если говорить в целом, то сейчас очень важно в это непростое для всех время сохранить команду, чтобы вся структура продолжала работать, начиная от детских команд и заканчивая основой. Ну и, конечно, надо настраиваться на победы в каждом матче, только тогда будет прогресс. У нас ещё есть год в запасе до чемпионата мира, желание попасть в Суперлигу никуда не пропало. Самое главное – найти тех людей, кто пойдёт с нами дальше. Точнее, не найти, а воспитать. Мы сейчас лакомый кусочек для многих команд, наших ребят постоянно разбирают. Но надо уметь работать так, чтобы и у нас кто-то оставался. Время сейчас, к сожалению, диктует такие условия. Растить собственных воспитанников – всегда более сложный путь. Но другого пока не дано.

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