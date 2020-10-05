"Локомотив-Изумруд" набрал четыре очка в первом туре Высшей лиги "А"

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Волейбольный клуб "Локомотив-Изумруд" стартовал в новом сезоне Высшей лиги "А". Подопечные Валерия Алфёрова провели две домашние игры против челябинского "Динамо" и пермской "Камы".

В первом матче тура железнодорожники принимали пермскую команду. Встреча получилась напряжённой. Первый сет остался за гостями (25:15), однако затем хозяева сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд (25:23, 25:21). Но довести дело до победы екатеринбуржцы не сумели. "Кама" оказалась сильнее в концовке встречи, забрала четвёртый и пятый сеты - 3:2.

Но "Локомотив-Изумруд" сумел реабилитироваться во втором матче тура. Встреча с челябинским "Динамо" проходила под диктовку екатеринбуржцев, которые легко выиграли первый сет (25:15). Во второй партии гости сумели навязать железнодорожникам борьбу, но всё же "Локомотив-Изумруд" был сильнее в концовке (26:24). А в третьем сете подопечные Валерия Алфёрова не оставили сопернику никаких шансов (25:12) и одержали уверенную победу - 3:0.

Таким образом, екатеринбургская команда набрала в первом туре четыре очка из шести возможных. Во втором туре (с 16 по 18 октября) "Локомотив-Изумруд" встретится с новосибирским "Локомотивом-2" и "Тарханом" из Стерлитамака.