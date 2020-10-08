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Спорт / Волейбол
8 октября 2020, 16:29

«Уралочка-НТМК» одержала вторую победу в Суперлиге

"Уралочка" уступила в первом сете, но затем полностью контролировала игру. Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

"Уралочка" уступила в первом сете, но затем полностью контролировала игру. Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сумел одержать вторую победу в рамках Суперлиги. Подопечные Николая Карполя на домашнем паркете переиграли «Спарту» – 3:1.

Предыдущий матч свердловские спортсменки должны были проводить в Калининграде против местного «Локомотива», и даже уже прилетели на игру, которая была отменена из-за положительных тестов на коронавирус у игроков калининградской команды.

Встречу против дебютанта Суперлиги – «Спарты» – «Уралочка-НТМК» начала не так, как полагается одному из лидеров чемпионата. До середины первой партии команды шли ровно, однако затем гости сумели сделать рывок и добиться победы. Уральские спортсменки всё же продемонстрировали свой высокий уровень, забрали три партии подряд и довели дело до победы – 3:1.

– С уверенностью могу сказать, что играть без зрителей на трибунах очень сложно. Они создают особую атмосферу и помогают этим игрокам. И сегодня отсутствие поддержки чувствовалось. Ну, а если оценивать игру в целом, то мне понравилась и наша работа, и Новгорода, – отметил после матча Николай Карполь.

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Областная газета Свердловской области

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