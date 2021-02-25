Запланированное на завтра открытие Академии Карполя не состоится

В августе 2019-го Академия Николая Карполя существовала только на бумаге. Фото: Галина Соловьёва

Завтра, 26 февраля, в Екатеринбурге должно было состояться открытие волейбольной Академии Николая Карполя – первого объекта, который строится в уральской столице к Всемирной летней Универсиаде 2023 года.

По информации «Областной газеты», мероприятие в назначенный срок не состоится. С одной стороны, причиной называют похолодание, с другой, перенос церемонии открытия позволит лучше подготовится к этому историческому событию.

Многолетний главный тренер волейбольной «Уралочки» Николай Васильевич Карполь много лет мечтал о современной учебно-тренировочной базе, где могли бы заниматься не только игроки главной команды, но и юные волейболистки, где так же можно было проводить учебные занятия с начинающими тренерами.

Символический первый камень на месте будущей академии заложили 1 августа 2019 года Николай Карполь, сенатор Аркадий Черненцкий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Открыть уникальный даже в мировом масштабе волейбольный комплекс предварительно планируется в марте.

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