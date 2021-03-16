«Локомотив-Изумруд» в трёх победах от Суперлиги

Фото: Пресс-служба "Ярославича"

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» сумел пробиться в финал плей-офф Высшей лиги «А». Судьба заветной путёвки решалась в последнем матче второго круга.

Напомним, что в этом сезоне формат проведения Высшей лиги «А» был изменён. После завершения регулярного чемпионата шесть лучших команд турнира выходили в Финал шести и проводили между собой два круга. Первый прошёл в Перми, и «Локомотив-Изумруд» провёл его блестяще, одержав четыре победы в пяти матчах и возглавив турнирную таблицу. Однако во втором круге у железнодорожников начались проблемы. На старте подопечные Валерия Алфёрова уступили «МГТУ» (0:3), правда, затем разобрались с «Искрой» – 3:2. Самым неожиданным получился матч с аутсайдером турнира – «Новой». До противостояния с «Локомотивом-Изумрудом» у «Новы» не было в активе ни одного очка, но это не помешало им уверенно переиграть екатеринбуржцев – 3:0.

После этого поражения шансы «Локомотива-Изумруда» на попадание в заветный финал заметно снизились, учитывая, что впереди были два матча с мощными «Ярославичем» и «Камой» – победителями регулярного чемпионата Западной и Восточной конференций. И здесь вновь мы увидели тот «Локомотив-Изумруд», который блистал в первом круге. Екатеринбуржцы сначала смяли хозяев паркета – «Ярославич» (3:0), а затем в заключительной встрече круга обыграли «Каму» (3:0) и заняли первое место по итогам двух туров.

Судьба второго места в финале решалась также в последнем туре. «МГТУ» разобрался с «Искрой», «Ярославич» обыграл «Нову», а «Кама», как уже было сказано выше, уступила «Локомотиву-Изумруду». Таким образом, московский «МГТУ» заскочил на вторую строчку турнирной таблицы и встретится с екатеринбуржцами в финале. Решающая серия будет проходить до трёх побед, первые две встречи состоятся в Екатеринбурге 27 и 28 марта. Ответные игры пройдут в Москве 3 и 4 (если понадобится) апреля. При счёте 2:2 решающая игра состоится в столице Урала 10 апреля. В серии до трёх побед за бронзовые медали сойдутся «Кама» и «Ярославич».

Отметим, что победитель Высшей лиги «А» получит право на повышение в классе. Команда, которая займёт первое место, может подать заявку на участие в следующем сезоне в Суперлиге. Эту заявку будет рассматривать Всероссийская федерация волейбола, и при выполнении прежде всего финансовых условий вступления в элитный дивизион команда получит право занять место в Суперлиге. Напомним, что осенью 2019 года президент «Локомотива-Изумруда» Валерий Алфёров в интервью «Областной газете» рассказал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед командой задачу выйти в Суперлигу к моменту проведения в России (и в том числе в Екатеринбурге) матчей чемпионата мира – то есть к 2022 году.

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