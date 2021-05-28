Перед сборной России в Римини поставлена задача побороться за медали Фото: пресс-служба турнира.

По итогам первой недели крупнейшего коммерческого турнира Лиги наций женская сборная России по волейболу занимает восьмое место из шестнадцати. Впереди ещё двенадцать туров.

Турнир проводится с 2018 года, и один из этапов принимал Екатеринбург, в прошлом году Лига наций из-за ковидных ограничений была отменена, а нынче все 120 матчей кругового турнира и «Финал четырёх» состоятся в формате «пузыря» на площадке выставочного комплекса «Римини фьера» в Италии.

В составе сборной России выступают волейболистки «Уралочки» – нападающая Ксения Смирнова и либеро Дарья Пилипенко. Не попали в итоговую заявку на турнир нападающая Ксения Парубец (она продолжает в Екатеринбурге восстановление после тяжёлой травмы) и блокирующая Екатерина Котова.

Наша команда под руководством итальянского тренера Серджо Бузато выиграла стартовый матч против Германии (3:0), потеряла одно очко в матче против Бельгии (3:2) и уступила команде Нидерландов (1:3). С пятью набранными очками сборная России пока делит восьмое-девятое места с Германией. Лидируют США и Япония, набравшие в трёх турах максимум.

Игры в Римини проходят по графику три дня подряд и три выходных, на следующей неделе россиянки сыграют с Италией (31 мая), Бразилией (1 июня) и Японией (2-го).

В предыдущих розыгрышах Лиги наций женская сборная России занимала соответственно 7-е и 14-е места. Нынче игры в Римини – это последняя репетиция перед олимпийским турниром, и перед командой поставлена задача побороться за медали.

Вчера (28 мая) там же в Римини начался мужской турнир Лиги наций. Игры пройдут по тому же графику – в те дни, когда женские команды отдыхают. Сборная России выступит в ранге победителя двух предыдущих турниров. Свердловчан в составе команды нет – диагональный казанского «Зенита», победитель Лиги наций 2019 года Денис Земчёнок (уроженец Верхней Туры, воспитанник спортивной школы Санкт-Петербурга) был в расширенном списке, но в заявку на турнир не попал.

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