Волевая бронза российской молодёжки

Победное фото сборной России после заключительного матча турнира Фото: Пресс-служба «Уралочки»

В Нидерландах и Бельгии завершился молодёжный (U-20) женский чемпионат мира по волейболу. Сборная России в упорнейшей борьбе сумела завоевать бронзовые медали турнира.

Стоит отметить, что в составе российской команды выступала связующая «Уралочки-НТМК» Татьяна Селютина. Она принимала участие во всех матчах и внесла большой вклад в общий успех. На предварительном этапе турнира российские волейболистки без особых проблем разобрались с Таиландом (3:0) и Турцией (3:1), правда, затем уступили американкам (1:3). В финальную часть чемпионата мира сборная России отобралась и попала в одну группу всё с той же сборной США, а также с Бразилией и Нидерландами. Хозяйки турнира одержали в группе три победы, завоевав путёвку в полуфинал, вторую же путёвку разыгрывали между собой Россия, США и Бразилия. Нашей команде удалось взять реванш у американок за поражение на предварительном этапе (3:1), а также обыграть бразильянок и пробиться в полуфинал турнира.

К сожалению, из-за того что российские спортсменки заняли второе место в своей группе, в полуфинале им предстояло встретиться с мощной сборной Италии. В шести матчах предварительного и группового этапов итальянки не оставили шансов своим соперницам: всего две партии в шести встречах они уступили, одержав, соответственно, шесть уверенных побед. Зацепиться с такой Италией было крайне сложно, хотя российские волейболистки и пытались. Во всех трёх партиях полуфинала разворачивалась равная борьба, во втором сете счёт был 29:27 в пользу итальянок. Но всё же будущие чемпионки мира сломили сопротивление сборной России (3:0), а затем в финале разобрались с Сербией, также не оставив ей никаких шансов – 3:0.

Нашей же команде предстоял тяжелейший поединок за бронзовые медали. Всё складывалось не в нашу пользу. Во-первых, на групповом этапе россиянки уже уступали представительницам Нидерландов. Во-вторых, голландки играли дома, что, конечно, было большим преимуществом. Да и сам матч пошёл не по сценарию наших волейболисток. Первые два сета остались за сборной Нидерландов и, казалось, хозяйки паркета уже не отпустят победу и бронзовые медали. Однако затем наша национальная команда нашла в себе какие-то внутренние ресурсы, продемонстрировала характер и сумела выиграть два последующих сета с одинаковым счётом (25:22) и сравнять. Всё решалось на тай-брейке (укороченная партия до 15 очков, при счёте 14:14 команды продолжают играть до преимущества одной из сторон в два очка), который получился просто валидольным. Обе команды имели матч-болы и находились в шаге от победы. Но сделать этот шаг удалось россиянкам: 22:20 в решающей партии и 3:2 в матче. Сборная России совершила феноменальное возвращение и завоевала бронзовые награды молодёжного чемпионата Европы.

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