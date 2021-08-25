Женская сборная России по волейболу досрочно в плей-офф на чемпионате Европы. Что дальше?

Нападающая свердловской «Уралочки» и сборной России Ксения Смирнова в матче с Бельгией Фото: CEV

Женская сборная России по волейболу за два тура до окончания группового турнира обеспечила себе участие в плей-офф. У команды две победы в трёх матчах и третье место в группе «А».

Плановый чемпионат Европы стартовал через две недели после перенесённой на год Олимпиады. Сборная России отправилась на континентальное первенство без пяти ведущих игроков, так что знатоки волейбола называют этот состав, по сути, вторым. Но и с таким подбором исполнителей наша сборная может претендовать на медали. Поэтому факт выхода в плей-офф достижением не является. Куда важнее другое – с какого места команда выйдет в плей-офф, а значит, насколько сильного соперника получит уже в первом раунде игр на выбывание. А главное, какую игру показывает сборная.

И вот с главным пока есть серьёзные проблемы. Уже в стартовой игре с Францией, которая завершилась со счётом 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18), у россиянок были большие шансы проиграть, если бы не соперник, превзошедший нашу сборную по количеству ошибок. Азербайджан был пройден без особых проблем в трёх партиях (25:16, 25:17, 25:13), но необходимого для решения медальных задач запаса прочности сборная России не показала.

Настоящие неприятности начались в матче с не относящейся к фаворитам Бельгией после двух победных сетов (31:29, 25:21). Причём больше всего претензий высказывается даже не к игрокам, а к тренеру Серджо Бузато. В том числе потому, что у него не получается встряхнуть команду в тот момент, когда инициатива в казалось бы выигранном матче уходит к сопернику. Три проигранных сета подряд (13:25, 22:25, 11:15) и поражение в матче, которое не помешало сборной России выйти в плей-офф, но осложнило дальнейшие турнирные перспективы.

Что дальше? Вечером сборная России встречается с командой Сербии, завтра заключительный матч в группе – с Боснией и Герцеговиной. Сербия – победитель двух предыдущих чемпионатов Европы, лидер группы (три победы), к тому же играет у себя дома, так что на расслабленность соперниц рассчитывать не приходится. Босния – аутсайдер группы, и в этой игре наши девушки должны побеждать.

Если бы команда Серджо Бузато финишировала в своей группе на втором месте, то в 1/8 финала получила бы в соперники вполне проходную команду из группы «С». После поражения от Бельгии у нашей сборной скорее всего будет только третье место, а значит, играть придётся с более сильными командами – Италией или Хорватией.

Год до мужского чемпионата мира Завтра, 26 августа, в Екатеринбурге отметят год до старта чемпионата мира по волейболу. В 14 часов на улице Вайнера состоится запуск часов обратного отсчёта до старта турнира, а затем на большом экране, установленном на волейбольной площадке на площади 1905 года, стартует трансляция самого длинного волейбольного матча. Он начнётся в Красноярске. Затем эстафету примет Кемерово, продолжит Новосибирск. В это время на екатеринбургской волейбольной площадке будут проходить мастер-классы звёздных волейболистов и тренировки. В 16:10 Екатеринбург примет свою часть матча. На площадку выйдут серебряный призёр Олимпиад Наталья Морозова, призёр молодёжного чемпионата мира и победитель молодёжного чемпионата Европы Анатолий Володин, бронзовые призёры молодёжного чемпионата Европы Пётр Головин и Владимир Купряшкин, чемпионки России Наталья Читалина, Ксения Савельева и многие другие. Затем матчевую эстафету примут Уфа, Казань и другие города. Завершится турнир в Москве. Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут 10 городов – Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ярославль. В столице Урала пройдут три матча предварительного этапа турнира.

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