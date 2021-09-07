«Локомотив-Изумруд» вышел в финальный этап Кубка Буробина. Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» одержал три уверенные победы на предварительном этапе Кубка Буробина – аналога Кубка России среди команд Высшей лиги «А». Это позволило екатеринбуржцам пробиться в финальную часть турнира.

Прежде всего нужно отметить, что новый сезон «Локомотив-Изумруд» вновь проведёт в Высшей лиге «А». В прошлом сезоне екатеринбуржцы заняли второе место и могли претендовать на участие в Суперлиге, но клуб не нашёл необходимого финансирования и остался в Высшей лиге. В рамках подготовки к новому сезону железнодорожники съездили на турнир в Челябинске, где стали победителями. Подопечные Валерия Алфёрова одолели «Магнитку» и челябинское «Динамо», а также уступили в упорной борьбе «Тюмени».

Интересно, что уже через несколько дней этим же командам предстояло сыграть между собой в рамках предварительного раунда Кубка Буробина. Матчи проходили в Екатеринбурге, и здесь хозяева выступили гораздо увереннее, чем в Челябинске. В первом матче «Локомотив-Изумруд» переиграл челябинское «Динамо» – 3:0. В первых двух сетах борьба была равной, но в концовках екатеринбуржцы оказывались сильнее – 25:22. А третий сет железнодорожники забрали с более комфортным преимуществом – 25:18.

Матч против «Тюмени» начался с разгромной партии, в которой «Локомотив-Изумруд» позволил набрать только 9 очков. В двух последующих сетах борьба была гораздо упорнее, но свердловской команде удалось взять реванш за поражение в Челябинске – 25:23 и 25:17. Ну а в заключительном матче подопечные Валерия Алфёрова разобрались с «Магниткой». Так же, как и в предыдущих двух встречах, железнодорожники не отдали ни одного сета – 3:0.

Таким образом, «Локомотив-Изумруд» как победитель своей группы пробился в финальный этап турнира. Помимо екатеринбургской команды в нём примут участие «Искра» (Московская область), «Нова» (Новокуйбышевск) и «Кама» (Пермский край). Решающие матчи пройдут с 17 по 19 сентября.

– Команда собралась практически новая. Считаю, что сейчас происходит становление коллектива. До конца ещё не притёрлись друг к другу. Но коллектив хороший, работоспособный. Главное, что у всех огромное желание. К Кубку Буробина мы готовились. У нас были контрольные игры на турнире в Челябинске. Было время сделать работу над ошибками. Да, по счёту мы выиграли уверенно. Но, считаю, что ни одна победа не далась нам легко. Можно играть ещё лучше. Поэтому, скорее, не ожидал, что с таким результатом выступим. Но дома и стены помогают, – рассказал после турнира капитан «Локомотива-Изумруда» Роман Еркин.

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