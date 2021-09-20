В Екатеринбурге прошли матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. Фото: Пресс-служба "Уралочки"

В Екатеринбурге прошли матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. Участие в турнире принимали две свердловские команды – «Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2-УрГЭУ», представители Суперлиги «Енисей» и «Динамо-Метар», а также две команды Высшей лиги «А» – «Омь» и «Тюмень».

У предварительного этапа Кубка России интересный регламент. Во-первых, все команды поделены на зоны. Количество команд-участниц, которые попадут в полуфинальный этап из каждой зоны, разное: сколько команд в группе, занявших по итогам прошлого чемпионата России место в числе 12 сильнейших – столько и путёвок на группу. То есть в зоне, где играли две «Уралочки», было всего две путёвки в полуфинал (в топ-12 по итогам прошлого сезона вошли «Уралочка» и «Енисей»).

Во-вторых, места на предварительном этапе в первую очередь распределяются не по количеству очков, набранных в матчах турнира, а по количеству побед. Ну и в-третьих, команды, в составе которых есть как минимум три представительницы национальных сборных, выступавших на Олимпиаде и чемпионате Европы, попадали в полуфинал вне зависимости от результатов. То есть «Уралочка-НТМК» забрала одну из двух путёвок в полуфинал.

За вторую отчаянно сражались «Уралочка-2-УрГЭУ» и челябинское «Динамо-Метар». Свердловские волейболистки в первом матче турнира уступили «Енисею» (2:3), а во втором в упорной борьбе одолели своего главного конкурента – «Динамо-Метар». Челябинцы же, в свою очередь, у «Енисея» выиграли, закрутив интригу в группе. Казалось, все карты в руках у «Уралочки-2-УрГЭУ». Дело в том, что игра основной и молодёжной свердловских команд была в последнем туре. К тому времени «Динамо-Метар» завершило выступление: на его счету было три победы и два поражения. Основная команда «Уралочки» обыграла на турнире всех своих соперников, подошла к матчу с молодёжкой на первом месте (хотя, напомним, путёвка в полуфинал была у неё в кармане). Ну и, естественно, логично смотрелся вариант, при котором основа не будет сильно упираться в матче с «Уралочкой-2» и даст своей молодёжке выйти в полуфинал Кубка России. Но этого не случилось. Подопечные Михаила Карполя (на этот сезон именно Михаил числится главным тренером, а Николай Васильевич – старшим) не оставили второй команде шансов, обыграв её со счётом 3:0 (25:13, 25:12, 25:18). Таким образом, «Уралочка-2-УрГЭУ» потерпела второе поражение на турнире и по этому показателю сравнялась с «Динамо-Метаром». Судьба второй путёвки решалась по дополнительным показателям (по количеству набранных очков), которые у челябинского коллектива оказались лучше, и «Динамо-Метар» вышло в полуфинал турнира вместе с «Уралочкой-НТМК».

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