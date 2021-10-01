Несмотря на то, что Россия будет принимать чемпионат мира, наша сборная выступит под нейтральным флагом из-за действующих санкций. Фото: Пресс-служба FIVB

В Москве состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдёт в России в 2022 году. Команды-участники были разбиты на шесть групп по четыре в каждой, из которых по три лучшие сборные выйдут в плей-офф турнира.

Сборная России как страна-хозяйка чемпионата мира попала в группу «А», в соперниках нашей команды Тунис (с ним россияне проведут матч-открытие в Санкт-Петербурге), Пуэрто-Рико и Сербия. Можно сказать, что с жеребьёвкой России повезло: Тунис и Пуэрто-Рико значительно уступают в классе нашей команде, да и с сербами парни должны справляться. Матчи с Пуэрто-Рико и Сербией пройдут в Москве.

Помимо Москвы и Питера матчи группового этапа примут Екатеринбург, Кемерово, Уфа, Красноярск, Новосибирск: каждому из этих городов досталась отдельная группа. Так, в столице Урала пройдут встречи группы «Е», в которую попали Италия, Китай, Турция и Канада. Екатеринбургу тоже повезло со жребием, ведь горожане смогут увидеть игру действительно сильных команд. Во-первых, Италия – новоиспечённый чемпион Европы. На проходившем в сентябре турнире итальянцы сумели завоевать титул в седьмой раз в своей истории. Во-вторых, Канада – участник Олимпийских игр в Токио. И не просто участник, а одна из команд, которая пробилась в плей-офф и сумела навязать борьбу в 1/8 финала сборной России. Ну и, в-третьих, не стоит сбрасывать со счетов сборные Турции и Китая. Турки, кстати, на том же сентябрьском чемпионате Европы в стартовом матче обыграли сборную России. Так что уральским болельщикам точно будет на что посмотреть.

«В Екатеринбурге местом проведения чемпионата мира станет Дворец игровых видов спорта. К этому времени мы капитально отремонтируем сам ДИВС и обновим всю инфраструктуру на гостевом маршруте — от Кольцово до центра Екатеринбурга. Мы уже не раз доказывали: в наших силах создать все условия для спортсменов, гостей и жителей региона», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram.

После того как завершится групповой этап, команды, прошедшие дальше, вновь будут разбиты на четыре группы по четыре сборные. Шесть лучших по итогам этого этапа (четыре победителя групп, а также два лучших вторых места) выйдут в «Финал шести». На этой стадии сборные разделят на две группы по три команды, из которых по две выйдут в классический плей-офф: два полуфинала, матч за третье место и финал. Открытие турнира пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа 2022 года, финал должен состояться в Москве на «ВТБ Арене» 11 сентября.

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