«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла саратовский «Протон»

"Уралочка" одержала победу в трёх сетах. Фото: Дарья Митрофанова/ВК "Протон-Саратов"/vk.com/proton_sar

Для «Уралочки-НТМК» начало розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) сложилось удачно – в среду, в первом выездном матче против саратовского «Протона» уральская команда одержала победу в трёх сетах – 3:1 (26:24, 25:18, 23:25, 25:14).

Несмотря на то что в первой партии поначалу инициатива была на стороне «Протона», которые первыми вышли на сетбол (24:22), появление на подаче Ксении Смирновой усложнило приём для саратовчанок. В итоге победное очко принёс блестящий «эйс» Смирновой.

Во втором сете уже разыгравшиеся подопечные Михаила Карполя уверенно контролировали игру и без особых усилий выиграли – 25:18.

Напряжённая третья игра стартовала с преимуществом «Уралочки» 3:0, однако «Протону» быстро удалось ликвидировать отставание, и к концу сета счёт стал 21:21. Не без труда, но после первого сетбола «Протон» выиграл партию: 25:23.

Четвёртая и решающая игра прошла без особых сюрпризов – подачи Ксении Парубец с двумя «эйсами» подряд не оставили шансов «Протону». Максимальный разрыв между командами достигал 11 очков. Благодаря такому преимуществу исход партии без сюрпризов – 25:14.

В следующий раз команды встретятся в Нижнем Тагиле 23 ноября в 18.00 местного времени.