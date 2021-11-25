«Уралочка» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В Нижнем Тагиле "Уралочке" для победы над "Протоном" понадобились все пять сетов Фото: Павел Ворожцов Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» продолжит своё выступление во втором по значимости женском клубном европейском турнире – Кубке европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В первом раунде команда Михаила Карполя одолела саратовский «Протон».

Жребий свёл в 1/16 финала турнира две российские команды. С одной стороны, и «Уралочке», и «Протону» проще в плане перелётов, с другой стороны, болельщики всё же хотели бы видеть противостояние своей команды с представителями других чемпионатов.

Первый матч команды провели в Саратове 17 ноября. «Уралочка» одержала волевую победу в первом сете, в котором уступала с самого начала, затем забрала и вторую партию. В третьем сете «Протон» сократил отставание в счёте, однако подопечные Михаила Карполя всё же довели дело до победы – 3:1 (26:24, 25:18, 23:25, 25:14).

Этот успех дал «Уралочке» преимущество перед ответной встречей в Нижнем Тагиле. По регламенту Кубка ЕКВ команды получают за каждый матч противостояния очки по традиционной системе: победа в трёх или четырёх сетах – 3 очка (за поражение – ноль), а если судьба встречи решалась на тай-брейке, то победителю достаются два очка, проигравшему – одно. Таким образом, «Уралочка» заработала в Саратове три очка, и для выхода в 1/8 финала свердловским волейболисткам нужно было выиграть два сета в ответной встрече, то есть как минимум добраться до тай-брейка. «Протону» же нужна была победа в трёх или четырёх сетах: в этом случае у команд было бы равенство очков (по три), и судьба путёвки в 1/8 финала решалась бы в дополнительном, «золотом» сете.

Но до этого дело не дошло. В ответной встрече «Уралочка» максимально собранно провела первые два сета, в которых одержала победу, и досрочно вышла в 1/8 финала. Правда, после этого свердловские волейболистки расслабились и позволили «Протону» не только выиграть третий сет, но и вовсе сравнять счёт в матче. Победителя команды выявляли на тай-брейке, где всё же сильнее оказалась «Уралочка» – 3:2 (25:22; 25:19; 22:25; 22:25; 15:10).

– Если знаешь заранее, что уже проходишь в следующий тур, то начинаешь в голове какие-то вещи считать, – сказал после матча главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь. – Причём так происходит довольно часто именно в этом турнире, сегодня было у нас. Мы профессиональные спортсмены, и надо было доводить встречу до победы в трёх сетах. Расслабились, потом было тяжело возвращаться в игру. Но рад, что удалось всё-таки победить.

Таким образом, «Уралочка» продолжит борьбу на международной арене. Соперником по 1/8 финала турнира станет бельгийский клуб «Аудегем» из одноимённой бельгийской деревни. Интересно, что «Аудегем» проиграл первый матч 1/16 финала греческому клубу «Тирас», который позже снялся с турнира из-за карантина. Даты матчей 1/8 финала Кубка ЕКВ пока неизвестны.

Кубок ЕКВ Кубок европейской конфедерации волейбола – второй по статусу международный женский клубный европейский турнир, который проводится с сезона 1980/81. «Уралочка» четыре раза становилась призёром этого турнира. В сезоне 1992/93 бронзу завоевала команда «Юнезис» (на тот момент была второй командой «Уралочки»), в сезоне 1998/99 также бронзу завоевал «Уралтрансмаш» (на тот момент вторая команда «Уралочки» носила такое имя). В копилке свердловских волейболисток есть и два серебра турнира, которые » Уралочка-НТМК» завоёвывала в сезонах 2008/09 и 2013/14.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».