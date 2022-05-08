"Уралочка" проиграла "Локомотиву" в Нижнем Тагиле в третьем матче финала чемпионата России

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" уступил "Локомотиву" в третьем матче финала чемпионата России. В Нижнем Тагиле команда Михаила Карполя вела по партиям 2:1, но уступила на тай-брейке — 2:3.

В первой партии "Уралочка" показывала отличный волейбол, практически не ошибалась и сумела повести — 25:19. Однако и "Локомотив" не собирался сдаваться. Во втором сете команде из Калининграда удалось выровнять положение — 25:17 и 1:1.

Дальше все складывалось по сценарию "Уралочки". Третий сет команда Михаила Карполя вновь сумела выиграть, а в четвертом вела с преимуществом в шесть очков, а в концовке "Уралочка" была в пяти очках от победы — 20:16. Но "Локомотив" сумел перевернуть игру, забрать четвертый сет, а затем вырвать победу в пятом — 15:11 и 3:2.

Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу "Локомотива". Четвертый матч состоится завтра, 9 мая, в Нижнем Тагиле.